Nick Havermans schenkt Hoogstraten in extremis zege tegen beloften van OHL (3-2): “Wist met mijn blijdschap geen blijf”

voetbal tweede nationale B Joren Paulus (Belisia): “Wij willen dit hoofdstuk in schoonheid afsluiten”

Riep de bestuursploeg bij Belisia bij aanvang van het seizoen de favorietenrol over zich af, de voorbije weken had het team van coach Jan Schoefs het moeilijk om die ambitie helemaal in te vullen. Drie thuiswedstrijden op rij gingen immers verloren en tegen RC Mechelen was het zaak om die sterke homereputatie weer op te pikken.