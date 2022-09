Nick Havermans hoopt tegen Rupel Boom nog eens te kunnen proeven van zege met Hoogstraten: “Het zit momenteel allemaal tegen”

Het verlies van voorbije zaterdag heeft er duidelijk flink in gehakt bij Havermans. “Vooral omdat Charleroi allesbehalve een goede ploeg is”, vertelt de 32-jarige middenvelder. “Dat maakt het nog eens zuur. Het probleem is dat momenteel gewoon alles tegenzit. Zo ben ik er zeker van dat de penalty die Fallou (Fall, red.) vlak na de pauze mist er vorig seizoen wel was in gegaan. Bovendien wordt op dit moment ook elk foutje dat we maken meteen afgestraft.”

Niet naar elkaar wijzen

Toch blijft Havermans positief. “Het heeft geen zin om te beginnen morren of naar elkaar te gaan wijzen. Niemand maakt tenslotte expres die fouten. Daarom is het belangrijk dat we niet alles in het negatieve trekken en vooral dat alle neuzen in dezelfde richting blijven staan. Dat is de enige manier waarop we het tij kunnen doen keren.”

Havermans hoopt dit weekend tegen Rupel Boom die kentering al te kunnen inzetten. “Het is niet alleen een mooie affiche. Het is ook een rechtstreekse degradatieconcurrent, waardoor er toch wel wat op het spel staat. Zeker na vorige week, want we gaan er alles aan doen om die verloren punten terug te winnen. Al zal dat niet simpel worden. Boom heeft afgelopen weekend ongetwijfeld vertrouwen getankt door 0-0 gelijk te gaan spelen op het veld van een topploeg als Patro.”

Keerzijde van de medaille

Het vergaat Hoogstraten ondertussen heel wat minder dan vorig seizoen. “Het contrast met ons kampioenenjaar is inderdaad groot. Toen was het bijvoorbeeld bijna elke week feest, maar dit is een beetje de keerzijde van de medaille. Het niveauverschil met vorig seizoen is echt immens. Ook de club heeft de overstap volgens mij een beetje onderschat, maar het is dan aan ons om daar mee te leren omgaan. Hoe moeilijk dat soms misschien ook zal zijn, maar we mogen in geen geval de moed laten zakken. We moeten verder en er het beste van proberen te maken.”

Meer lezen: voetbal in eerste nationale