Nick Havermans en Hoogstraten winnen kelderkraker tegen Mandel United (1-0): “Het uitvallen van Fall is wel enorme aderlating”

Hoogstraten maakte van minuut één zijn intenties duidelijk. “We begonnen goed aan de partij met ook een paar halve kansjes”, vertelt Havermans. “Jammer genoeg leidde die sterke start niet meteen tot de openingstreffer. Daardoor werden we wat ongeduldig, terwijl dat eigenlijk nergens voor nodig was. We hadden de match bijvoorbeeld helemaal onder controle, waardoor de kansen sowieso wel zouden komen.”

Geen euforie

Dat bleek ook na de pauze. “Vlak na de rust kwamen we wel één goed keer weg toen de bezoekers van dichtbij over trapten, maar dat was ook echt hun enige kans van de avond. Voor het overige waren we volledig baas en is de zege dus absoluut verdiend. Al is er zeker nog geen reden voor euforie. We mogen bijvoorbeeld wel onze draai hebben gevonden nadat het voor Nieuwjaar duidelijk wennen was aan het niveau, maar de weg naar het behoud is nog altijd bijzonder lang.”