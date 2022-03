Nick Deelkens (Sporting Pelt): “We zijn klaar om Sezoens Bocholt in de Final Four uit te schakelen”

Zaterdag 26 maart in het Nederlandse Den Bosch is de hoogdag van de BENE-League met de duels Sezoens Bocholt-Sporting Pelt en Lions-Aalsmeer in de halve finales van de Final Four. Het seizoen kan in één wedstrijd over en uit zijn. Sporting Pelt is de laatste jaren bezig aan een inhaalrace op buur en grootste titelkandidaat Sezoens Bocholt. De Peltenaars geloven in een stunt.

Ook de getalenteerde jonge doelman Nick Deelkens, die zaterdag op de hoogdag 20 kaarsjes mag uitblazen.

“We zijn ons al weken aan het voorbereiden op die Final Four”, blikt Antwerpenaar Deelkens vooruit. “Natuurlijk zijn de Damburgers favoriet, omdat ze de laatste jaren telkens alles wisten te winnen. Ze hebben een brede, ervaren kern en met Bart Lenders een topcoach die de klappen van de zweep kent.”

“Anderzijds, dit Sporting Pelt is klaar om Bocholt het vuur aan de schenen te leggen”, vervolgt internationaal Deelkens. “De laatste jaren groeien we als team en onze coach Björn Timmermans is een topper op alle vlakken. Uiteraard moet hij niemand extra motiveren voor een halve finale van de Final Four. Zeker tegen buur en rivaal Bocholt. Wat we zeker mogen verwachten is een pittig duel op het scherp van de snee.”

Afwerking

“We hopen in de aanval scherper voor de dag te komen dan de laatste wedstrijden”, zegt de vierde doelman van de Red Wolves. “In één wedstrijd kan alles. Dat is ook gebleken in de halve finale van de beker van België tegen Tongeren. We lieten ons verrassen door de Zuid-Limburgers. Dat mag en zal ons geen tweede keer overkomen. In defense staan we ijersterk en we hebben uitstekende doelmannen in huis. Thijs Van Leeuwen en Youri Denert hebben ervaring. Ikzelf kon mij uitstekend ontplooien dit seizoen en bewees meermaals klaar te zijn om de positie van eerste keeper op mij te nemen. Al is het logisch dat coach Timmermans die beslissing moet nemen. Elk topteam kan drie goede keepers gebruiken en rivaliteit zorgt voor betere kwaliteit.”

Red Wolves

“Kijk maar naar de Red Wolves”, gaat Deelkens, aan zijn vijfde seizoen bezig bij Pelt en ook nog volgend seizoen de club trouw blijft, voort. “Jef Lettens, Kevin Siraut en Arthur Vanhove komen in de rangorde voor mij. Ik blijf hard werken als vierde doelman en hopelijk mag ik mee naar het WK volgend jaar in Polen en Zweden. De Red Wolves hebben geschiedenis geschreven, maar op het WK kunnen we met deze groep zowel vriend als vijand verrassen. Eerst de Final Four. Het seizoen kan zaterdag een dreun krijgen, maar indien we Bocholt uitschakelen dan zie ik ons in de finale tegen de Lions of Aalsmeer die beoogde BENE-League titel binnenhalen”, besluit Deelkens uit Wilrijk.