Nick De Groote (SK Staden) beseft belang van duel met Geluwe: “Zege houdt ons in koers voor het behoud

“We zitten in nauwe schoentjes, maar geven de moed zeker niet op”, stelt de 35-jarige Deinzenaar. “We wisten bij aanvang van het seizoen dat het geen makkelijk jaar zou worden. Ik beschik over een vrij smalle kern met ook beperkte mogelijkheden. Extra kwaliteit zit er niet in de kern waardoor we het vooral moeten hebben van onze mentaliteit. Gelukkig beschikken de spelers over de juiste positieve ingesteldheid, want op het veld knokken zij wekelijks 90 minuten lang voor de punten. Dat zal tot het einde van het seizoen noodzakelijk zijn indien we SK Staden in tweede provinciale willen houden.”

“Vorig weekend verloren we met nipte 1-0-cijfers op het veld van Nieuwkerke”, blikt de leraar lichamelijke opvoeding terug. “Het was een match waarin beide ploegen enkele kleine kansen kregen. Iedereen verwachtte dan ook een puntendeling. De tegengoal was wat aan de zure kant. Een fout op één van mijn spelers werd niet gefloten, waarna die tegengoal volgde. Gezien hun krappe bonus stelde Nieuwkerke vervolgens een dubbele verdedigende muur op en was het ontzettend moeilijk om nog kansen bijeen te spelen. Een spijtige nederlaag, want elk puntje kunnen we goed gebruiken.”

Beter op de afspraak zijn

“We zullen vanaf nu beter op de afspraak moeten zijn. Zondag wacht een zespuntenduel met Geluwe”, stelt De Groote. “Onze concurrent telt vier punten meer zodat we bij winst de kloof voor een groot stuk kunnen dichten. Een zege zou ons in koers houden voor het behoud in tweede. Bij verlies doen we een heel slechte zaak, maar sowieso wordt het knokken tot aan de meet. Mijn spelers zijn volledig klaar om zich nog eens acht keer 90 minuten lang in het zweet te voetballen.”

Tweede provinciale B: SK Staden - SK Geluwe: zondag 13 maart.

