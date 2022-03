Nick Crauwels en KFC Lint mogen geen steek meer laten vallen in achtervolging op leider Mariaburg: “Titel blijft ons hoofddoel”

“Maar we geloven er nog in”, zegt de 29-jarige kapitein. “Ons hoofddoel blijft om te promoveren via de titel. We kennen de voorwaarde en dat is foutloos blijven tot het einde van het seizoen. Op papier moet ons dat lukken, want we spelen nog vooral tegen ploegen uit de onderste regionen. Mariaburg van zijn kant heeft nog een zwaarder programma en speelt op de laatste speeldag nog uit bij Wijnegem dat evenveel punten telt als wij. Zij zullen ook alles uit de kast halen om tot de laatste speeldag mee te doen.”

Slap begin

“Wedstrijden worden natuurlijk niet op papier gespeeld en dus zal het aan ons zijn om ons niet te laten vangen. Afgelopen weekend kregen we nog een goeie les wat dat betreft. Na de 12 op 12 was er enige laksheid in de ploeg geslopen en die betaalden we cash. We begonnen te slap en gaven twee domme tegendoelpunten weg. Na de rust waren we scherper en lukten we de aansluitingstreffer, maar daarna moesten we risico’s nemen en dat strafte een efficiënt Burcht genadeloos af. Zo verloren we drie dure punten, maar we gaan er dus niet van uit dat de competitie is gespeeld.”

Motivatie

“De eindronde? Daar denken we nu nog niet aan. Als spelersgroep gaan we voor het hoogst haalbare, maar ook de club moet op dat vlak mee willen. Ik heb niet altijd de indruk dat we dezelfde motivatie delen. Zo vinden we het bijvoorbeeld heel jammer dat we dit seizoen nog maar een wedstrijd op ons kunstgrasveld konden afwerken. Toevallig was het die tegen Mariaburg en we wonnen met 6-0. Net omdat we op dat veld helemaal ons eigen spel konden ontwikkelen, want we hebben een ploeg die altijd verzorgd probeert te voetballen. Op de terreinen die er nu vaak minder goed bij liggen, is dat niet altijd vanzelfsprekend. Maar we maken er het beste van en dat bracht ons al een heel eind.”