Nick Beenens ontvangt met Ranst ex-club en buur Ternesse: “Er alles aan doen om dit weekend onze eerste zege van het seizoen te boeken”

voetbal eerste provincialeRanst versus Ternesse is zondag veel meer dan een derby voor Nick Beenens. De 30-jarige aanvallende middenvelder heeft niet alleen een verleden bij Ternesse. Beenens is ook geboren en getogen in Wommelgem.

Beenens speelde in totaal drie seizoenen bij de A-ploeg van Ternesse. “En een deel van de jeugd”, vult hij aan. “Al is dat ondertussen allemaal wel al even geleden, maar hoe dan ook ken ik er nog wel wat volk. Ik woon tenslotte nog altijd in Wommelgem. Dat maakt het toch wel wat speciaal. Bovendien is en blijft het een derby, waardoor er toch altijd wat meer volk op afkomt.”

Vertrouwen getankt

Ranst wacht wel nog op zijn eerste zege van het seizoen. “We gaan er alles aan doen om uitgerekend dit weekend tegen Ternesse die eerste overwinning te pakken. We waren er afgelopen weekend in Retie tenslotte al heel dichtbij, maar uiteindelijk maakte de thuisploeg toch nog gelijk. Dat was bijzonder zuur. Anderzijds kunnen we ons wel optrekken aan het geleverde spel. We hebben een heel goede match gespeeld, waardoor we het nodige vertrouwen hebben getankt en toch wat gerustgesteld zijn na onze mindere start. We kunnen bijvoorbeeld veel beter dan wat we in de eerste drie matchen van het seizoen laten zien hebben.”

Beenens en co. blijven ondertussen wel achter met een teleurstellende 2 op 12. “Dat is te weinig. Zeker als je zoals wij mikt op de linkerkolom. Vorig jaar zijn we tenslotte ook zevende geëindigd en in principe zijn we zelfs nog ietwat versterkt in vergelijking met afgelopen seizoen. Daarom moeten we de komende weken dringend punten pakken. Al zie ik het wel goedkomen. Het spel gaat bijvoorbeeld duidelijk in stijgende lijn.”

Ternesse nog ongeslagen

Beenens hoopt die lijn dit weekend tegen buur Ternesse te kunnen doortrekken. “Dat zal nodig zijn ook, want in tegenstelling tot ons verloren zij dit seizoen nog niet. We zullen dus top moeten zijn als we niet opnieuw met lege handen willen achterblijven. Anderzijds denk ik wel dat de reeks dit seizoen meer aan elkaar gewaagd is dan vorig seizoen. Het zal dus vaak afhangen van details. Ik hoop alleen dat die details dit weekend eens in ons voordeel uitdraaien.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen