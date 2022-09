Nick Bätzner, matchwinnaar voor KV Oostende tegen Eupen: “Die vrije trap? Ik dacht: schieten maar!”

Hij had trouwens al heel vroeg in de wedstrijd de tribunes van de Diaz Arena kunnen doen juichen. Maar na een splijtende dieptepas van Sieben Dewaele (goeie partij!) en een millimeterjuist inzenden van Alessandro Albanese, leek Bätzner de bal aan de eerste paal binnen te lopen. Maar daar stak zijn landgenoot Lennart Moser een voetje tussen. “Ik ben ook nog een keertje foutief door hem onderuit gehaald”, lachte Bätzner. “Bij ons doelpunt volgde ik de fase gelukkig goed. Alsof ik een voorgevoel had. Moser zat er goed tussen op de poging van Fraser Hornby, de bal viel perfect voor mijn voet. Ik kon niet meer missen. Maar het belangrijkste was dat we de zege in het moeilijke laatste half uur over de streep konden trekken.”

Twee goals, drie assists

Dat kostte inderdaad bloed, zweet en tranen. Omdat Albanese vijf minuten na het doelpunt vanuit het niets werd weggestuurd. De Luikse linkspoot van KVO viel na een mislukte dribbel, ref Verboomen zag er een bewust misleidende duik in en trok een tweede geel. Nu moet het gezegd dat Albanese, vroeg geboekt voor een onnodige overtreding, voor de pauze al een waarschuwing had gekregen van de scheids.

“Ik stond er te ver vanaf om te zien wat er bij die rode kaart precies gebeurde, maar je moet er op zo’n moment met zijn allen het kopje bijhouden”, wist Bätzner. “En dat hebben we gelukkig gedaan, als team geknokt voor die drie punten. Ja, ik had op het eind nog bijna een tweede keer gescoord. Ik zag dat Eupen geen muurtje plaatste bij die vrijschop en dacht: schieten maar.”

Maar Moser voorkwam erger voor Eupen. De statistieken van Nick Bätzner dit seizoen zijn alvast bemoedigend. Twee goals, drie assists: in vijf van de acht Oostendse doelpunten had hij een voetje. De middenvelder, door Alexander Blessin uit de B-kern van VfB Stuttgart opgediept, blijft er kalm onder.

“Ik ben nu aan mijn derde seizoen bij deze club begonnen, en ook na het vertrek van Blessin en wat landgenoten voel ik me hier niet ontheemd. Na die vier nederlagen was er nog niet echt paniek, maar dit doet deugd. Nu moeten we maken dat we volgende week op Cercle Brugge op het ingeslagen pad doorgaan.”