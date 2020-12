Nick Adriaensen (OG Vorselaar): “Ik hoop dat we de competitie kunnen afwerken”

Voetbal Eerste provincialeVoor OG Vorselaar is 2020 een speciaal jaar geweest. In de lente werd het team van de nieuwe voorzitter Glenn Van de Vel in extremis opgevist om de stap naar eerste provinciale te zetten. In de aanloop naar het huidige seizoen was er de geslaagde bekercampagne. Vandaag wacht de Kempische formatie op groen licht, om de activiteiten weer aan te vatten.

Net zoals alle amateursporters kijken ook de spelers van OG Vorselaar uit naar het vervolg van het seizoen. De kans dat dat half januari reeds zal kunnen, acht doelman Nick Adriaensen klein.

“Het zou opmerkelijk zijn om oudjaar in beperkte kring te moeten vieren, om twee weken later met een groep van dertig voetballers op het trainingsveld te staan”, merkt het Vorselaarse sluitstuk op. “Op dit moment proberen we individueel de conditie op peil te houden. Ik denk dat iedereen die een ploegsport beoefent, na een afwezigheid van drie maanden, zo snel mogelijk in groep wil trainen. Maar het moet in veilige omstandigheden gebeuren.”

Programma

In principe hervat de competitie voor Vorselaar met een thuiswedstrijd tegen Vosselaar. Die staat half februari geprogrammeerd. “Ik vrees dat die datum te vroeg komt. Vooral als de kantines van de club gesloten blijven. Vermits de laatste wedstrijd begin mei voorzien is, is nog ruimte om de competitie met een maand te verlengen. Dat is volgens mij wel haalbaar. Ik hoop echt dat we die heenronde kunnen afwerken.”

Competitiestart gemist

Op het moment dat de competitie werd stilgelegd, had Vorselaar reeds een druk programma afgewerkt. Dat had te maken met een succesvolle doortocht in de Cofidis Cup. In competitie haalde de geel-zwarte formatie drie punten in vijf wedstrijden.

“Die bekercampagne is voor de hele club een bijzondere ervaring geworden”, stelt Nick Adriaensen. “We hebben vier ronden afgewerkt, waarvan drie wedstrijden tegen nationaal spelende ploegen. Uiteindelijk zijn we gesneuveld tegen de profs van Luik. Dat drukke programma heeft zijn invloed gehad op de start van de competitie, waarin we enkele midweekwedstrijden moesten spelen. Maar de weg is nog lang.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal