Nia Elyn met AA Gent Ladies in de Ghelamco Arena tegen rivaal Zulte Waregem: “Een hele speciale wedstrijd”

De cijfers: AA Gent Ladies staat zesde met negentien punten, Zulte Waregem één plaatsje lager met zeventien punten. Enkel de eerste zes spelen play-off 1, de laatste vijf zijn gedoemd om play-off 2 af te werken. Ei zo na had Gent zelfs één punt meer voorsprong op Essevee. Uit bij Club YLA verloor blauw-wit met het kleinste verschil, een doelpunt in de toegevoegde tijd.

“Dat was zuur”, zucht centrale verdediger Nia Elyn (18). “Het werd nadien nog zuurder toen we zagen dat die goal omwille van buitenspel afgekeurd moest worden. Van die late treffer waren we niet goed. Binnen de groep zijn we er nog twee dagen over bezig geweest. Brugge was de betere ploeg, dat moeten we toegeven, maar wij stonden defensief heel goed.”

Snel gegroeid

Wat een pluspunt is voor wat zaterdag (aftrap om 13.30 uur) komt. Klopt AA Gent Ladies Zulte Waregem komt een ticket voor play-off 1 een stuk dichter. Bovendien wordt uitgerekend deze partij in de Ghelamco Arena gespeeld. “Het zal mijn tweede keer zijn dat ik daar een officiële wedstrijd mag spelen”, gaat Elyn voort. “Aan de vorige bewaar ik niets dan goeie herinneringen, want we wonnen vorig seizoen van Club YLA. Ik hoop zaterdag met hetzelfde gevoel de Ghelamco Arena te kunnen verlaten. Het is een hele speciale match. De voorbije weken tankten we wel wat vertrouwen. In deze competitie zijn we eigenlijk vrij snel gegroeid.”

Zoals bekend doet AA Gent Ladies het met een nieuwe en jonge selectie. De voorbije maand werden matchen die drie punten moesten opleveren – op Aalst en Mechelen, thuis tegen Charleroi – met duidelijke cijfers gewonnen. “Dat we na de winterstop nog een zware kalender hebben, daar zijn we niet mee bezig”, beweert de psychologiestudente uit Destelbergen. “Lukken we tegen Zulte Waregem een goed resultaat, kunnen we na Nieuwjaar misschien verrassen tegen een topploeg. De heenmatch in Zulte verloren we met 2-0. Dat was een hele eigenaardige wedstrijd waarin bij ons niets lukte.”

