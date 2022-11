Ngadeu nam met Gentse verdediging de bovenhand op Brugse aanvallers: “Tegen Club moet je de lat hoger kunnen leggen”

De defensie van AA Gent kreeg de laatste maanden heel wat kritiek te slikken, maar tegen Club Brugge waren Ngadeu en co op de afspraak. “Ze hebben aanvallers met kwaliteiten en daartegen moet je de lat hoger leggen. Dat hebben we kunnen doen. We hebben de bovenhand kunnen nemen. Dat hebben we samen gedaan, ik moet ook mijn medeverdedigers Jordan Torunarigha en Joseph Okumu feliciteren. We hebben echt een barrière opgeworpen.” Club Brugge had het vooral moeilijk met de pressing van AA Gent. “Club is een ploeg die je niet mag laten spelen, je mag hen niet in hun spel laten komen. Dat was het belangrijkste wat de coach aan ons meegaf voor de wedstrijd en dat is goed gelukt op die tien minuten na. Het is over al onze linies bekeken een heel goeie prestatie van ons. We zijn tevreden over wat we vandaag op de mat konden leggen en we hopen dat het de start is van een goeie reeks.”