‘New look’ technisch comité moet risico op floptransfers bij Beerschot verkleinen

In de campagne 2021-2022 realiseerde Beerschot twaalf inkomende transfers. Apostolos Konstantopoulos, Leon Krekovic, Dante Rigo, Issa Soumaré, Abraham Okyere, Thibault De Smet, Mauricio Lemos, Femi Seriki brachten weinig tot geen (onmiddellijke) meerwaarde. Ramiro Vaca, Lawrence Shankland en Felipe Avenatti willen we nog delibereren. En huurling Moisés Caicedo kon wel bekoren, maar was na vier maanden alweer weg. Met verder nog miscasts Peter Maes en Javier Torrente in de dug-out, kan je niet stellen dat er op sportief vlak bijzonder goed werd gewerkt op het Kiel. Dat beseft men bij Beerschot zelf ook en dus gaat men na de degradatie naar 1B de werking aanpassen.

United World

Hoewel hij sportief manager was en blijft, wil men bij Beerschot Sander Van Praet niet als zondebok aanduiden. Bij Beerschot valt te horen dat Van Praet in de voorbije maanden ook reeds de meeste sportieve beslissingen nam in samenspraak met andere mensen binnen de club. Voorts is het van buitenaf moeilijk in te schatten in hoeverre Van Praet rekening moest houden met de directieven van de overkoepelende United World groep. Hoe dan ook krijgt Van Praet nu dus op een structurele basis de hulp van Fred Van den Steen, Davy De Smedt en de pas aangeworven Andreas Wieland. Eerder had Beerschot overigens al eens een technische commissie, waarin onder meer Jan Van Winckel en Hernan Losada zetelden, maar dat orgaan stierf destijds een stille dood.

Het ‘new look’ technisch comité zal worden bijgestaan door echte Beerschotmannen Marc Noé (jeugdopleider) en Nick Jansen (clubdokter). Zij worden raadgevers. En het comité gaat nauw samenwerken met het departement Football Business Development van United World. In die afdeling zit sinds een tijdje overigens ook de Belg Steven Vanharen (ex-assistent van Besnik Hasi). Bij Beerschot maakt men zich sterk dat de samenwerking met United World beter gestroomlijnd zal worden. Verder moet de inbreng van enkele nieuwe, Belgische scouts het risico op floptransfers verkleinen.

Direct spel

“We willen terug naar 1A en weer een stabiele club worden. Het Beerschot-DNA opnieuw aanwakkeren, is een bijkomend doel”, stelt Beerschots voorzitter Francis Vrancken. In dat opzicht is de aanstelling van Andreas Wieland – een Oostenrijker die nog nooit in België heeft gewerkt en geen enkele affiniteit heeft met Beerschot – best opmerkelijk. “Maar zijn voetbalstijl past wel perfect bij onze club”, meent Francis Vrancken. Op Beerschots website gaf Wieland aan dat hij staat voor hoge pressing en direct spel. “Ik kan niet wachten om er in te vliegen”, liet de nieuwe Kielse T1 verder nog optekenen.

Er is dan ook geen tijd te verliezen, want Beerschot is momenteel een bouwwerf. De spelerskern heeft nood aan een extreme make-over, terwijl de technische staf er straks wellicht ook heel anders zal gaan uitzien. Het aflopende contract van keeperstrainer Patrick Nys wordt normaal niet verlengd. En wat met Greg Vanderidt? Keert de man die eind vorig seizoen charmeerde als T1 ad interim terug naar zijn vroegere job als assistent? Het feit dat Beerschot daar anderhalve maand na het einde van de vorige competitie nog steeds geen antwoord op kan of wil geven, is een veeg teken. Het worden alleszins interessante weken in het Olympisch Stadion.