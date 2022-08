Neuville in de fout, schoffeert teamgenoot en wint niet in Ieper. Est Tänak leidt de Belgische WK-manche

De tweede dag van de WK-wedstrijd in en om Ieper zit erop en het is Ott Tänak die de eer van Hyundai hooghoudt, na de schuiver van Thierry Neuville die tot zijn opgave leidde. Tänak heeft echter nog geen gewonnen spel, want Elfyn Evans volgt aan het stuur van zijn Toyota Yaris op amper 8,2 seconden van de leider.

Het nieuws van de dag was uiteraard de opgave van Thierry Neuville, die vrij comfortabel leidde, maar in een trage linkse in de voorlaatste KP van de dag over de uitgereden gravel de gracht indook, de voorzijde van zijn Hyundai beschadigde en meteen was het game over voor de Belg. “Uiteraard ben ik erg ontgoocheld, maar ik was erg verrast door de staat van de bocht en meteen was het over. We starten morgen terug, maar het plezier is er nu wel van af.”

Eerder op de dag verraste Thierry Neuville vriend, vijand en vooral zijn teamgenoot Ott Tänak toen hij in een interview de mogelijk technische problemen van de Est op een ludieke manier in twijfel trok.

De nieuwe leider Tänak was na afloop van de laatste KP op zaterdag dan ook niet echt zacht voor zijn teamgenoot: “Ik begrijp het niet echt wat Neuville eerder zei, met name dat ik waarschijnlijk geen probleem had. Het is jammer dat dat gebeurd is, want ik denk dat we binnen het team niet met elkaar moeten vechten - we moeten met de anderen vechten. Ik weet niet wat hij dacht.”

Hoe dan ook Neuville wint geen vierde maal in Ieper en zakt in de WK-stand mogelijk naar de vierde plaats achter de huidige top 2. Neuville blijft ook zonder zege in 2022, daar waar Tänak al zijn derde zege kan behalen.

De opgave zorgt meteen ook voor een onverwacht podium voor de Fin Esepekka Lappi (Toyota) en een strijd om de vierde plaats tussen Oliver Solberg (Hyundai) en Adrien Fourmaux (Ford).

Ook voor de deelnemers aan het WRC2 en het Belgian Rally Championship zit de tweede dag er ook al weer op en de Fransman Stéphane Lefebvre blijft in beide klassementen de toon aangeven. De Fransman viel deze namiddag stevig aan en is op weg naar de zege in beide competities. Van Belgische zijde is Gregoire Munster in zijn Hyundai nog steeds leider in WRC2 Junior.

Morgen, zondag, staan er nog vier proeven op het menu.