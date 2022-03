Nessim Gasana (LDP Donza): “Blij met het vertrouwen dat de coaches mij geven”

Basketbal Top Division Men 1LDP Donza heeft zijn leidersplaats heroverd. De midweekwedstrijd tegen Royal IV werd gewonnen met 80-52 en zo werd het zure verlies tegen Oxaco doorgespoeld. De beloftevolle Nessim Gasana (21) speelde zich tegen de Brusselaars in de kijker met elf rebounds. “Ik hoop dat ik mijn plaats in de ploeg verdiend heb”, klinkt Gasana ambitieus.

LDP Donza gaat nog steeds gebukt onder blessurelast. Het noopt coach Desloovere om in te grijpen en jeugdspelers Benjamin De Groote en Nessim Gasana volop kansen te geven. Captain Niels Lataire liet zich vorige week al zeer lovend uit over de jonge mannen, na de winst tegen Basics Melsele-Beveren.

“Ik ben blij met het vertrouwen dat de coaches mij geven”, zegt Gasana. “Een mooie toekomst ligt voor me open. Ik begin mijn ritme te vinden.”

LDP Donza had in eigen huis wat recht te zetten na het verlies tegen Oxaco. “Het deed goed om opnieuw te winnen”, weet Gasana. “Omdat er tegen Oxaco veel meer inzat. Daarom waren we blij met de duidelijke overwinning.”

LDP Donza maakte het verschil in het eerste kwart (24-9) en had daarna controle over de match. “We maakten zo weinig mogelijk fouten binnen de ploeg”, meent de youngster. “We proberen elke week beter te doen. Dat we nu opnieuw eerste staan, maakt op zich niet veel uit. Het is enkel te hopen dat we terug een reeks kunnen neerzetten. Het gaat eerder om de manier waarop je gefocust bent.”

Werkpunt

Gasana mocht dan wel elf rebounds uit de lucht plukken, met nul punten uit vier shots heeft-ie nog een duidelijk werkpunt. “Dat kan je wel zeggen”, geeft de forward toe. “Unruh heeft alles wat ik niet heb. Maar ik zou ook wat van Lataire kunnen gebruiken, en van Vanden Berghe. Kortom, ik kijk op naar iedereen in de ploeg. Toch hoop ik dat ik mijn plaats in de ploeg heb verdiend. En als het niet zo is, moet ik volgend seizoen opnieuw keihard werken.”

LDP Donza speelt zondagnamiddag op Lier. Geen plezierreisje. “Er zijn geen gemakkelijke ploegen in tweede klasse”, meent Nessim. “Alle ploegen brengen kwaliteit. Het is het eerste volledig jaar van LDP Donza in TDM 1. De eerste plaats is mooi, maar het is geen obsessie. Wij proberen gewoon beter te worden.”