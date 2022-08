Nerveus Rupel Boom begint met valse noot aan competitie tegen promovendus Ninove (1-2): “We vergaten te voetballen”

Rupel Boom begon furieus aan de wedstrijd en dat leverde al snel de voorsprong op via Abaz wiens voorzet slecht werd ingeschat door bezoekend doelman Van Den Noortgaete, 1-0. En hoewel de Steenbakkers daarna nog de beste kansen kregen op 2-0, Laverge moest een keer ingrijpen na een te korte terugspeelbal van Verkerken, sloop er zichtbaar meer nervositeit in de ploeg. In die mate zelfs dat Ninove de controle nam na rust en dat overwicht ook omzette in kansen én goals. Romero Gomez sloeg twee keer toe en zadelde Rupel Boom, onder toeziend oog van eigenaar Nathan Crockett, op met een eerste kater, 1-2 was de eindstand.

“Dit is niet het resultaat waarop we hoopten”, aldus de zichtbaar ontgoochelde Amerikaan. “We kwamen vroeg op voorsprong met die speciale goal (lachje), maar daarna kropen we om de een of andere reden in een meer defensieve rol. Ik voelde dat we nerveuzer werden aan de bal, want er kropen veel meer foutjes in ons spel. De spelers deden dingen die ze op training en tijdens bekerwedstrijd tegen Diegem niét deden. Maar een gebrek aan inzet kunnen we niemand verwijten."

“Of ik nu met een slecht gevoel weer naar huis ga zondag? Oh nee, daarvoor was de overall experience veel te mooi. Net als bij mijn vorige bezoek ontmoette ik opnieuw een pak vriendelijke mensen en het enthousiasme tijdens de wedstrijd was heel groot. Een overwinning was de kers op de taart geweest, maar goed life is bigger than football. Intussen leven er ook aan het thuisfront heel wat vrienden en familie mee met Rupel Boom, dus hen zal ik moeten ontgoochelen met het resultaat. Maar ik ben er van overtuigd dat deze groep zal groeien in de loop van de competitie. The only way is up en ik blijf alles van dichtbij volgen. Het groepje waarmee we thuis de wedstrijden van Rupel Boom bekijken via livestream wordt steeds groter!”

Volledig scherm Rupel Boom-eigenaar Nathan Crockett, hier met zijn zoon Shepperd, was ontgoocheld na de nederlaag, maar relativeerde meteen. © Kevin De Munter / RV

Weinig initiatief

Een mening die ook trainer Stéphane Demets deelde. “Ik kan mijn spelers niets verwijten”, zegt hij. “De mentaliteit was prima en ik wil naast de werkpunten ook het positieve onthouden. Al neemt dat niet weg dat ik ook heel ontgoocheld ben in het resultaat en de prestatie in voetballend opzicht. Met die vroege 1-0 was het moeilijkste gedaan, namelijk scoren, maar in plaats van ons een boost te geven, had de voorsprong een averechts effect. Er was nog weinig initiatief en we voetbalden veel achteruit. Dat begreep ik niet goed.”

“Na de pauze vond ik ons ook weer goed beginnen, maar Ninove nam al snel over en na de 1-1 hadden we geen reactie meer in huis. De wissels brachten niet het verhoopte effect, want we bleven het middenveld overslaan met lange ballen. Deze wedstrijd is dus een belangrijk leermoment en we moeten alles goed analyseren, maar de komende dagen staan vooral in het teken van recuperatie met het oog op de bekermatch van zondag in Koersel.”

Lessen

“We hebben te weinig gevoetbald”, bevestigde ook Emil Abaz, maker van de 1-0, na afloop. “Het leek wel of we niet durfden en de nervositeit van die eerste wedstrijd ons de benen af sneed. Dit is een ontgoocheling, want we hoopten echt om die zeven weken voorbereiding te bekronen met een goed resultaat. Mijn doelpunt? Ik weet ook niet goed wat de keeper daar deed, maar ik was vooral heel blij dat de bal in doel verdween.”

“Jammer genoeg gaven we het na rust helemaal uit handen. Bij die tegengoals moest het ook allemaal wat scherper en beter geconcentreerd. We moeten dus veel lessen trekken uit deze wedstrijd en gelukkig is de competitie nog lang. Zondag krijgen we al een nieuwe kans om een goed resultaat neer te zetten. Van onderschatting tegen Koersel mag alvast geen sprake zijn. Hard werken is al wat ons te doen staat.”

Rupel Boom - Ninove 1-2

Rupel Boom: Laverge, Vervoort, Verkerken (46' Mmaee), Abaz (82' Lukebakio), Bourdouxhe, Traoré, Gadji, Thuys (67' Mwenda), Aydouni, Thiel, Bliek.

Ninove: Van Den Noortgaete, De Wannemaeker, Polizzi F. (68' Polizzi L.), Hertveldt, Deryck, Grancea (90' Djoum), Romero Gomez, Geenens, Lufira Luebo, Tshimanga, Bael (79' Straetman).

Doelpunten: 3' Abaz (1-0), 60' en 84' Romero Gomez (1-1 en 1-2).

Geel: Bourdouxhe.