Nenah De Coninck stopt met topsport: “Ik had zo graag in schoonheid afscheid genomen”

Tot 2016 presteerde De Coninck op een ontzettend hoog niveau. Maar in 2017 liep het mis. Ze onderging een operatie, begon vervolgens te sukkelen met eetstoornissen en ze kreeg de ene blessure na de andere. Hoewel ze ondanks al die miserie af en toe nog hoopgevende prestaties neerzette, haalde ze nooit nog haar absolute topniveau. Haar afscheid kwam niet als een verrassing.

“In het hoofd speelde het eigenlijk al heel lang. Een kleine twee jaar zelfs”, vertelt de Gentse. “Het begon na mijn operatie drie jaar geleden. Toen dacht ik dat ik eindelijk blessurevrij zou zijn en dat de problemen opgelost waren. Maar dan kreeg ik problemen aan beide scheenbenen. Vanaf dat moment begon de motivatie weg te ebben. De blessures bleven maar terugkomen.”

“Daarbovenop kreeg ik de laatste jaren enkele spierscheuren terwijl ik daar in het begin van mijn carrière nooit mee te maken had. Talloze keren revalideerde ik. Intussen belandde ik van de ene blessure in de andere zonder nog op mijn oude niveau te geraken. Zo geraakte ik steeds dieper in de put. Ik vond het ook heel frustrerend om niet meer mee te kunnen met atletes die ik een paar jaar eerder nog kon kloppen. Het lichaam wilde niet meer mee. Uiteindelijk vind ik het jammer dat ik nooit meer op niveau geraakte, want ik had zo graag in schoonheid afscheid genomen.”

Dat was haar niet gegund. Op 13 september 2020 liep De Coninck haar laatste 400m horden op een micromeeting van haar thuisclub KAAG Gent.

Quote Eén van de mooiste hoogtepun­ten vind ik persoon­lijk mijn Belgisch record bij de cadetten op de 200m Nenah De Coninck

De getalenteerde hordeloopster/spurtster heeft er een korte maar mooie carrière opzitten, met onder meer een Europese juniorestitel (2015) en een halve finale op het EK in Amsterdam (2016).

“Eén van de mooiste hoogtepunten vind ik persoonlijk mijn Belgisch record bij de cadetten op de 200m. Als dertienjarige eerstejaarscadette heb ik toen dat BR op mijn naam gezet. Op dat moment was ik totaal nog niet bezig met records. Het kwam compleet onverwacht. Dat was mijn eerste echte uitschieter, het eerste moment waarop ik uitblonk. Dat is nu nog altijd mooi om op terug te blikken.”

In 2016 strandde ze als twintigjarig toptalent op een fractie van de kwalificatielimiet voor de Olympische Spelen in Rio. “Een keer de Spelen meemaken, was het enige dat ik gewild had. Ik heb nooit deelgenomen aan een WK bij de seniores, maar dat vind ik niet erg. De Spelen is toch nog altijd iets anders. Vier en half jaar geleden toen ik 7 honderdsten boven de limiet bleef voor Rio, dacht ik: als ik doorga op dit elan, dan lukt het in Tokio wel. Helaas kwamen toen de blessures. De limiet is voor Tokio ook een seconde strenger. Ik begon te beseffen dat Tokio onhaalbaar is. Dan heb ik mezelf de vraag gesteld of ik nog vier jaar alles wil geven richting Parijs. Maar dat kan ik niet meer opbrengen.”

Quote Ik denk dat die eetstoor­nis­sen en blessures zeer fel samenhan­gen. Na mijn operatie lag ik 24/24 plat Nenah De Coninck

In de podcastreeks ‘Gérard & ik’ van Louise Carton gaf ze enkele maanden geleden een dappere getuigenis over haar eetstoornis. “Ik denk dat die eetstoornissen en blessures zeer fel samenhangen. Na mijn operatie lag ik 24/24 plat. Drie jaar geleden ben ik daardoor enorm verzwaard. Ik worstelde onder meer met eetbuien. De kilo’s die er toen aangekomen zijn, heb ik er nooit afgekregen. Ook al deed ik er alles aan, zoals stiekem extreem gaan sporten en overcompenseren. Op die manier heb ik mijn lichaam kapotgemaakt. Dat zal zeker bijgedragen hebben aan de blessures.”

Nu ze de topsport vaarwel zegt, komt er meer tijd voor andere dingen. “Ik ga nog wel recreatief blijven sporten. Tijdens mijn revalidatie moest ik vaak aquajoggen en ik heb er nu een gewoonte van gemaakt om te blijven zwemmen. Lopen ga ik even laten voor wat het is. Ik ben van nature niet zo’n afstandsloopster. Wel ga ik nog regelmatig wandelen en ik ben me ook aan het verdiepen in het koken.”

