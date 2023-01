Nele De Vos rijdt BK veldrijden in eigen Lokeren: “Dit moet het mooiste uur uit mijn carrière worden”

voetbal tweede nationale B Björn Joossens viert terugkeer bij Cappellen met clean sheet tegen Jong Beerschot (0-2): “Ervaring gaf de doorslag”

In een kansarme eerste helft kon Cappellen niet overtuigen tegen een potig Beerschot en dus was de 0-0 ruststand logisch. Na de pauze schakelden de bezoekers wel een versnelling hoger en dat resulteerde in de voorsprong via Van Zantvoort. Helemaal in het slot zette Ristovic de eindstand op het bord na een corner van Deckers. Zo werd het een verdiende, maar felbevochten zege voor Cappellen tegen de rode lantaarn.

