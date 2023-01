Nele De Vos rijdt BK in eigen Lokeren: “Dit moet het mooiste uur uit mijn carrière worden”

Veldrijden damesZaterdag werken de dames hun Belgisch kampioenschap veldrijden af in Lokeren. Voor Nele De Vos wordt het een echte thuiswedstrijd. Als inwoonster van Lokeren kent ze de omloop. De voorbije twee jaar leefde ze naar dit BK toe. Zaterdag wil ze in de eerste plaats genieten van de sfeer rondom haar.

Nele De Vos heeft iets met fietsen en Lokeren. “De stad heeft de voorbije twee jaar een campagne gehad rond de fiets (Velokeren, red.). Ik was meter van het project, profrenner Rune Herregodts peter. De campagne draaide niet alleen rond dit Belgisch kampioenschap. Er werden bijvoorbeeld mountainbikeroutes aangelegd of je kon je fiets laten graveren. Uiteraard is dit BK voor mij een speciaal moment. Dit moet het mooiste uur uit mijn carrière worden. Iedereen gaat ervan uit dat ik het parcours ken. Toch zal het er anders uitzien dan de omlopen waar ik op train. Daar zijn geen balken of bruggetjes. Als het veel regent, kan het wel modderig worden. Het deel in het bos ligt er goed bij, het deel aan de vip-tent en aan de materiaalpost ligt nu al onder water. De regen in de laatste uren kan bepalend zijn. Niemand zal proper aan de finish komen.”

Volledig scherm nele De Vos kan verzekeren dat niemand proper aan de finish zal komen. © Paul D'Eer / RV

Goede campagne

Nele De Vos combineert studies geneeskunde met wielrennen. “Ik heb er al zes jaar opzitten. Momenteel volg ik één jaar sportgeneeskunde. Het is de bedoeling om dat later te combineren met een job als huisarts. Soms vallen de studies moeilijk te verenigen met de sport. In principe probeer ik steeds één cross per week mee te pakken. Af en toe sla ik wel eens een week over, maar globaal bekeken lukt het goed. De resultaten vielen dit seizoen mee, ik merk dat ik vooruitgang heb geboekt.”

Wanneer tevreden?

Wanneer zal Nele De Vos zaterdag tevreden zijn? “Heel het seizoen denk ik al dat ik blij zal zijn als ik zaterdag kan starten. Ik mag er niet aan denken dat ik nu ziek zou worden. Dat zou erg zijn. Ik wil genieten van de supporters en wil me daarbij niet vastpinnen op een uitslag. Een resultaat najagen zorgt voor onnodige stress. Wellicht zal ik slechts één keer in mijn hele leven een BK in Lokeren kunnen afwerken. Daar wil ik van genieten.”

Volledig scherm Nele De Vos wil zaterdag vooral genieten van het publiek. © Paul D'Eer / RV

