Nel Van Opstal dolgelukkig met kwalificatie voor WK U20 op de 1500m

Nel Vanopstal wilde koste wat kost de limiet op de 1500m voor het WK U20 in Cali halen. Op de Nacht van de Atletiek zaterdag in Heusden greep ze haar ultieme kans. De 17-jarige loopster uit Geel ging tot het uiterste en met 4.20.69 bleef ze netjes onder de gevraagde limiet van 4.21.03.

Groot was de ontgoocheling toen Nel Van Opstal in Oordegem op 4 juni met 4.21.79 op driekwart seconde van de WK U20-limiet strandde. Na de examenperiode ondernam ze een nieuwe poging in Heusden. Ze liep een vlekkeloze race en bleef knokken alsof haar leven ervan hing in de laatste rechte lijn. Na haar finish doorstond ze bange minuten tot haar officiële tijd op het scorebord verscheen.

“Net niet of net wel. Ik vermoed dat ik in de buurt zit. Het is eventjes heel spannend voor mij. Yes! Ik heb de limiet!”, sprong ze een gat in de lucht van vreugde. Ze vloog in de armen van haar trainingsmaatjes en medestudenten aan de topsportschool.

“In de laatste bocht zag ik de klok. Toen dacht ik alleen maar: niet opnieuw zo nipt de limiet missen! Dat wil ik echt niet. Ik heb me nog gesmeten op het einde. Ik ben zo blij.”

Niet vergaloppeerd

Ze pakte haar koers verstandig aan. Ze koos niet voor het spoor van de haas, maar nestelde zich verderop in het pak. “Ik wist dat de haas een tempo liep voor 4.15. Dat lag nog net boven mijn niveau. Als ik vooraan had gevolgd, had ik me doodgelopen. Maar ik ben gewoon zo goed mogelijk meegegaan in de groep.”

Rustige winter

De Ac Geel-atlete boekte een ferme progressie. Op de 1500m is ze nu liefst 13 seconden rapper dan vorig jaar. Dat na een redelijk rustig en onopvallend veldloopseizoen. “Vergeleken met mijn pistetijden presteerde ik niet super in de crossen in de winter. Maar ik ben niet beginnen stressen. Ik bleef rustig mijn ding doen en heb rustig opgebouwd. Dat werkt het beste voor mij. Eigenlijk ben ik nog maar 2 weken op deze specifieke 1500m-tempo’s aan het trainen.”

In Cali wacht haar vuurdoop op een mondiaal niveau. “Het wordt mijn allereerste internationale kampioenschap. Hoe de voorbereiding naar het WK er nu zal uitzien weet ik eerlijk gezegd nog niet. Ik ga gewoon rustig opbouwen en verder trainen. Ik vermoed dat ik niet meer veel wedstrijden zal doen. Het was ook fantastisch om hier samen met mijn vriendinnen te lopen in Heusden.”