Nel Demeyer (VC Oudegem): "Eerst derde eindigen en ons dan tijdens de play-offs mengen in het titeldebat."

Motivatie onaangetast

“De opdracht is dubbel”, verduidelijkt de libero van Oudegem. “Tegen Antwerpen willen we winnen, dan staan we veilig in de play-offs. Tegen Charleroi en Beveren trachten we bonuspunten te verzamelen. We bekijken het realistisch, een negen op negen wordt waarschijnlijk moeilijk. We blijven echter ambitieus en we willen er natuurlijk het maximum uithalen. We willen zo hoog mogelijk eindigen. Met een vierde plaats start je in de nacompetitie met nul punten. Bovendien is de kloof met de nummer één op dat moment erg groot, want zij krijgen zes punten bij de aanvang van de play-offs. We ambiëren een zo goed mogelijke uitgangspositie, we willen ons mengen in het titeldebat.”