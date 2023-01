Negende Baloise Ladies Tour doet voor het eerst Zwevegem aan en arriveert op de Markt van Deinze

wielrennenHet rittenschema van de Baloise Ladies Tour ligt vast. De proloog in Vlissingen keert zes jaar later terug. Zwevegem is op dag twee een nieuwe organisator. Zulte, Knokke en Deinze blijven deze internationale rittenkoers trouw. Naar schatting vijftig teams willen deelnemen.

De negende Baloise Ladies Tour zal op woensdag 12 juli openen met een proloog in Vlissingen, vermoedelijk over 2,5 km. De kustboulevard vormt het decor van de korte tijdrit die in 2017 door de Australische Annette Edmondson gewonnen werd. Uiteindelijk werd Marianne Vos, die tijdens de proloog een schuiver maakte, eindlaureate van deze rittenkoers. Dit jaar speelt de tweede wedstrijddag zich af in West-Vlaanderen.

“Met het gemeentebestuur van Zwevegem hebben we een akkoord voor de volgende drie jaar”, verduidelijkt organisator Geert Stevens. “In Zwevegem hebben ze al de Marcel Kint Classic, een UCI-wedstrijd voor heren. Ze hanteren het gelijkheidsprincipe en halen ook een vrouwenkoers naar Zwevegem. Om het parcours vast te leggen hebben we nog zes maand, maar wellicht zullen we in die regio enkele hellingen en kasseistroken doen.”

Blijvers

Vrijdag 14 juli vormt de Zultse deelgemeente Olsene opnieuw het decor van start en aankomst. Daags nadien zal het Spuiplein in Breskens fungeren als startlocatie van de voormiddagetappe die traditiegetrouw in Knokke-Heist aankomst maakt. “Breskens hoort tot Groot-Sluis, de voorbije jaren waren we met de start van de voorlaatste rit te gast in Cadzand”, gaat Stevens verder. “Die voormiddagrit passeert ook in Cadzand. Na circa twintig kilometer steken we de grens over. De aankomst ligt in Knokke-Heist waar in de vooravond een individuele tijdrit wordt gereden. Onze Baloise Ladies Tour is voor rensters die van het WK tijdrijden in Glasgow een hoofddoel maken de ideale voorbereiding. Het ziet er naar uit dat we Ellen Van Dijk, vorig jaar eindlaureate, opnieuw aan de start mogen verwachten. Ik heb ook de indruk dat, één week voor de start van de Tour de France Femmes, meer teams uit de World Tour interesse tonen om de Baloise Ladies Tour te rijden.”

Markt

De finale wordt op zondag 16 juli in Deinze gereden. Start en aankomst situeren zich op de Markt. Vorig jaar lag de streep langs de Karel Picquélaan. “Op de Markt van Deinze een aankomst geven is niet evident”, weet Stevens. “Door gebruik te maken van de voetgangerszone voor het vroegere stadhuis krijgen we een lange rechte lijn en vermijden we de chicane halfweg de Markt. Die oplossing is de verdienste van mede-organisator Joeri Devreese.”