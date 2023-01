Negen thuisoverwinningen op succesvol en drukbezet dubbeltoernooi van TC Kortemark

voetbal tweede nationale B Sterk Berchem Sport snoept leider Hades na 24 op 24 nog eens punten af (1-1): “Zonde van de penalty die er geen was”

In de eerste helft toonde Berchem zich minstens de evenknie van leider Hades. De grootste kans was voor de bezoekers, doelman Verdruye redde de meubelen met een voetreflex, maar gevaar was veelal schaars. Daar kwam verandering in na de pauze toen Cobos de thuisploeg op voorsprong bracht vanop de stip en Bongiorno een kwartier later de stand in evenwicht bracht. Ook al vanop elf meter, maar was het wel een strafschop? Die 1-1 bleek in elk geval de eindstand, al was Berchem nog het dichtst bij de volle buit. Hinken op twee gedachten, heet dat dan.

17:49