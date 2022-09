Negen op negen voor Perry Owusu en FC Destelbergen: "Perfecte start, maar de weg is nog lang”

Met een foutloze start lost FC Destelbergen voorlopig de hoge verwachtingen in. Perry Owusu opende zaterdag de score in de stevige 0-4-overwinning bij Sleidinge.

In tweede provinciale A is titelfavoriet FC Destelbergen goed uit de startblokken geschoten. Op de openingsspeeldag won het met 2-3 van Ursel, vorige week ging Maldegem met 2-0 voor de bijl en afgelopen zaterdag blikte het Sleidinge met 0-4 in. “Dat is een zeker een mooie uitslag”, geniet Perry Owusu na. “We hoopten vooraf op drie overwinningen, maar waren toch op onze hoede.”

“Vorig seizoen eindigde Maldegem derde en zat Sleidinge zelfs nog in eerste provinciale. We hebben een aantal nieuwe spelers, waaronder ikzelf, en we leren elkaar steeds beter kennen. Op Sleidinge begonnen we erg goed, maar vielen we wat in slaap na de 0-1. We namen het te licht op, lieten hen terug in de match komen en stonden bijna op 1-1. Na de pauze hebben we orde op zaken gesteld.”

Avontuur in eerste provinciale

Destelbergen en Zeveren zijn de enige twee teams die na drie speeldagen nog het maximum van de punten hebben. “We zijn goed begonnen, dat is zeker”, aldus de aanvaller die vorig seizoen nog voor Evergem 2020 uitkwam. “We leven van week naar week en willen elke wedstrijd winnen, maar het is te vroeg om ons nu al een titelkandidaat te noemen. We zijn perfect gestart, maar de weg is nog lang.”

“Dat is de reden waarom ik van Evergem in derde provinciale naar hier kwam, voor een avontuur in eerste provinciale. Toen ik tekende, was het in de veronderstelling dat Destelbergen zou promoveren. Nu wil ik er alles aan doen om dat samen te bereiken via de eindronde. Als dat met de titel kan, zoveel te beter.”

Sterke kern

De nieuwkomer zat op de openingsspeeldag bij Ursel nog op de bank, maar bekroonde zijn invalbeurt met de winning goal in blessuretijd en veroverde zo een basisplaats. Zaterdag opende hij de score in de 0-4 bij Sleidinge. “We hebben een enorm sterke kern. Dan kan je al eens op de bank zitten. Er is voor iedereen een waardige vervanger.”

“Ik ben zeker tevreden over de competitiestart en mijn twee goals. Eigenlijk hou ik me niet echt bezig met statistieken, want ik kan ook op andere manieren nuttig zijn voor de ploeg. Zo werden er al drie strafschopovertredingen op mij begaan. Het enige wat telt is winnen.”