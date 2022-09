Negen op negen voor Braxgata en net geen drie punten voor Victory in een ‘thuismatch’ op veld van Daring

In de Eredivisie bij de vrouwen stond er donderdagavond een midweekspeeldag op de affiche. Herakles speelde gelijk tegen Dragons, Braxgata telt nog steeds het maximum van de punten en Victory liet in de slotminuten de drie punten ontglippen tegen Daring. “Jammer, want we hebben een sterk collectief”, aldus coach Martin Van de Rakt.

Victory won op de openingsspeeldag verrassend op het veld van Racing en verloor zondag in eigen huis de Antwerpse derby tegen Herakles met 1-2. Donderdag, op speeldag nummer drie zag het er lang naar uit dat de Edegemse club een tweede driepunter ging grijpen. Tot de 67ste minuut stond er tegen het Molenbeekse Daring immers een 1-0-voorsprong op het scorebord. Het was de Argentijns-Italiaanse Antonella Bruni die in de 22ste minuut de score opende. Opvallend: het was de derde wedstrijd op rij dat Bruni voor Victory scoorde. “Aan het einde kreeg Daring een discutabele stroke en incasseren wij de gelijkmaker”, aldus Victory-coach Martin Van de Rakt. “In een gelijkopgaande wedstrijd waren de betere kansen voor ons. Op verdedigend vlak stonden we sterk, aanvallend waren we niet scherp genoeg.”

Uitwijken naar Molenbeek

Normaal stond de wedstrijd op het veld van Victory gepland, maar uiteindelijk moest er om 18 uur naar Molenbeek uitgeweken worden. “We speelden inderdaad een ‘thuismatch’ op Daring”, aldus Van de Rakt. “Door stormschade voldeed onze verlichting niet. Daring wilde niet om 18 uur bij ons spelen en weigerde ook om de wedstrijden om te draaien. Jammer, want ook Daring heeft geen avondlicht en vorig jaar waren wij wel zo flexibel om de matchen te wisselen.”

Van de Rakt is wel tevreden met wat zijn team tijdens de eerste drie speeldagen liet zien. “Het is duidelijk dat we een sterk collectief hebben”, aldus de Nederlander. “We pasten dit seizoen heel wat jonge speelsters in en die meisjes leren wekelijks bij. We zijn heel trots over de progressie die zij, onder de hoede van onze ervaren speelsters, maken.”

Herakles en Dragons spelen gelijk

Na drie speeldagen zijn het alleen Gantoise en Braxgata die nog het maximum van de punten tellen. Antwerp moest in Gent de wet van de sterkste ondergaan (4-0) en Herakles speelde thuis 2-2-gelijk tegen Dragons. Dankzij een doelpunt van Stephanie De Groof gingen de Brasschaatse bezoekers met een 0-1-voorsprong rusten. De Australische nieuwkomer Sophie Taylor bracht Herakles op gelijke hoogte, maar via Anna Gil deed Dragons opnieuw een gooi naar de drie punten. Uiteindelijk was het Elizabeth Mommens die twee minuten voor tijd voor de 2-2-eindcijfers zorgde. Dragons, de voorbije twee seizoenen vice-kampioen, start de competitie zo met een teleurstellende één op negen. Zondag op Wellington kan het team van coach Bas van Zundert zich geen misstap meer veroorloven. Braxgata ging met 0-1 winnen bij Leuven en is samen met Gantoise leider. Het was Stephanie Vanden Borre die haar allereerste doelpunt maakte voor haar nieuwe Boomse club. Zondag speelt Braxgata de Antwerpse topper op Antwerp.