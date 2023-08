“Neen, Lugano zat nog niet in ons hoofd”: Cameron Puertas en Union zwaar onderuit in Mechelen, enkele dagen voor Europees duel

voetbal challenger pro league Igor Vetokele (Lommel SK) na de winst tegen Club NXT: “Venijn zat opnieuw in de staart, maar dat mag niet ons handels­merk worden”

Zes op zes, Lommel SK mag tevreden zijn over de seizoensstart. Toch moesten de groen-witte fans voor de tweede week op rij wachten tot in de toegevoegde tijd voor de Noord-Limburgers de drie punten konden veiligstellen. “Wordt dit ons handelsmerk? Ik hoop het niet want dan zou wel eens kunnen tegenvallen”, zegt Igor Vetokele. De spits miste in de tweede helft een strafschop en zag in de eerste helft een fraaie kopbal uit de winkelhaak gehaald worden.