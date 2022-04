Nederlandse supporters van Groningen loven Leuven Bears: “Leuke citytrip smaakt toch wat zuur”

Basketbal BNXT LeagueDit weekend nam Leuven Bears het in de eigen sporthal op tegen Donar Groningen. Vanuit Leuven is het de verste verplaatsing in de BNXT League. Een twintigtal supporters maakten desalniettemin de verplaatsing vanuit het hoge noorden van Nederland naar de Sportoase. Wij vroegen ons af hoe ze de enkele reis van 366 kilometer beleefd hebben.

Na een spannende wedstrijd moest Donar Groningen in de slotfase nipt met 88-83 de duimen leggen in Leuven. Bert van der Laan is al jaren fan van Donar. Hoe beleefde hij de match. “Vanuit ons oogpunt was het een ondermaatse prestatie. Ik geef toe dat we twee geblesseerde basisspelers hadden, maar ik heb begrepen dat ook Leuven niet voltallig was. Aanvallend liep de opbouw niet zoals het hoorde. Leuven kon te gemakkelijk scoren. De Bears misten gestalte, maar ze hebben dat probleem goed opgelost. Na de match knalde ook nog eens ‘Daar staat een paard in de gang’ van André van Duin door de boxen. Van Duin mag dan wel een Nederlander zijn, toch heb ik het niet zo begrepen op carnavalsmuziek (lacht toch wel sportief). We maakten er een leuke citytrip van, maar het smaakt toch wel wat zuur door dit verlies.”

Vriendelijke ontvangst

Niet alle supporters reisden met dezelfde doelstelling af naar Leuven. Johan Kuipers mist nauwelijks een match van Donar Groningen in de BNXT League. “Antwerpen, Oostende, Leuven? Mij maakt het niets uit. Enkel de verplaatsing naar Bergen heb ik niet gemaakt. Daar spreken ze blijkbaar ook nog eens Frans. Als supporter heb ik veel voor mijn ploeg over. Ik kan zelf niet met de wagen rijden, zodat ik aangewezen ben op een vriend. We vertrokken tijdig in Groningen om niets van de match te missen. Na de wedstrijd keerden we nog terug naar huis. Onderweg stopten we één keer om toch even uit te rusten. Om halfvier was ik pas thuis. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ik vind overigens dat we overal in Vlaanderen vriendelijk ontvangen worden. Ik heb intussen al enkele sjaals van de Belgische ploegen in mijn collectie als souvenir. Ik geef toe dat ik voordien nog nooit Leuven Bears aan het werk aan het gezien.”

Citytrip

Anderen maakten er dan weer een gezellige citytrip van. Bert van der Laan getuigt. “We maakten er fijne citytrip van. Vlaanderen was voor ons niet nieuw, al is het niet zo dat we alle matchen van Groningen buitenshuis volgen. Het werd een leuk weekend met een combinatie van reizen en supporteren. Zelf heb ik volleybal gespeeld, nooit basketbal. Toch volg ik Donar al sinds 1982 van heel nabij. Het is voor ons niet evident om alle wedstrijden op verplaatsing te volgen. Groningen ligt helemaal in het noorden van Nederland. Elke week opnieuw moeten we de verst mogelijke verplaatsing maken. Dat is zelfs in de Nederlandse competitie het geval. De verplaatsing naar Leuven was dus eerder de uitzondering dan de regel. Thuis zijn we er wel altijd bij.”

Applaus

Coach Matthew Otten bekeek de match uiteraard vanuit een heel ander perspectief. “In de eerste helft hadden we het heel lastig om ons normale spel te ontwikkelen. We misten twee keyspelers, maar dat mag geen excuus zijn. We moeten gewoon beter voor de dag komen. Applaus voor iemand als Cebasek. Hij nam zijn ploeg op sleeptouw, want ook de Bears waren niet voltallig. Na de wedstrijd keerden we nog met de bus terug naar Groningen. Dat gaf iedereen voldoende tijd om over het een en ander na te denken.”