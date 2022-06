Nederlandse middenvelder met adelbrieven voor SK Deinze: Achraf El Bouchataoui komt over van Feyenoord

Achraf El Bouchataoui trok toen hij amper vijf jaar was het shirt van Feyenoord aan. Hij doorliep alle jeugdrangen van de Rotterdammers, maar had het lastig om de stap naar het eerste elftal te zetten. Onder trainer Dick Advocaat kreeg hij op het einde van het seizoen 2020-21 even de kans om in De Kuip te spelen. In één van de laatste competitiewedstrijden én in een paar eindrondematchen voor Europees voetbal. Voordien werd hij al eens een half jaar uitgeleend aan Dordrecht. Vorig seizoen werd hij door Feyenoord verhuurd aan RKC Waalwijk. Bij de club uit de Nederlandse eredivisie pakte hij in het seizoenbegin speelminuten, maar door een knieletsel was hij enkele maanden buiten strijd. Nadat hij weer fit was zat hij bij Waalwijk meestal op de invallersbank. Zijn contract bij Feyenoord liep deze week af.