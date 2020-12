Nederlandse center Jesse Waleson laat zich opmerken bij Oostende: “Altijd klaar als coach me nodig heeft”

De landskampioen is vooralsnog ongeslagen in de groepsfase, maar verloor afgelopen zondag op eigen parket van Bergen (72-75) in een vooruitgeschoven wedstrijd van de tweede seizoensfase. Daags voordien ging het team van coach Dario Gjergja kansloos onderuit tegen het Italiaanse Brindisi in de Champions League (80-92). Voor de klassieker in en tegen Charleroi zijn zowel Pierre-Antoine Gillet (enkel) als Servaas Buysschaert (hiel) nog niet inzetbaar. Haris Bratanovic wordt op vrijdag opnieuw getest op corona. Indien negatief kan hij nog toegevoegd worden aan het wedstrijdblad.

Hard blijven werken

De 19-jarige Jesse Waleson kreeg tegen Bergen zijn eerste speelminuten en liet zich onmiddellijk opmerken met een dunk. “Een babydunkje, maar het was inderdaad lekker binnenkomen. Op die manier viel er meteen wat stress van me af, want ik was toch vrij nerveus.”

“De coach had daags voor de wedstrijd al aangegeven dat ik speelkansen zou krijgen, aangezien de overige ‘big guys’ er niet bij waren. Ik zat wel al vaker op de bank, maar leefde toch anders toe naar dit moment. Hoe dan ook ben ik altijd klaar als de coach me nodig heeft”, aldus de Amsterdamse center, toe aan zijn tweede seizoen bij de kustploeg.

Op zijn zestiende verliet Waleson zijn thuisland voor een Spaans avontuur bij vierdeklasser Feimat Mataro. Na één jaar keerde hij terug naar de Orange Lions Academy, het opleidingsinstituut voor toptalenten in het Nederlandse basketbal. “Na mijn ervaring in Spanje wou ik eigenlijk meteen weer naar het buitenland. Op vraag van coach Sam (Rotsaert, red.) werd ik uitgenodigd in Oostende en ik heb geen seconde getwijfeld. Dit is een uiterst professionele club waar ik met Sam Huurman en Keye van der Vuurst de Vries enkele bekende gezichten tegen het lijf liep”, stelt Waleson. “Vorig seizoen mocht ik sporadisch al eens meetrainen met de hoofdmacht, maar door corona is dat nu in een stroomversnelling gekomen. Met een vijftal spelers van derdeklasser Duva Gistel maken we deel uit van de dagelijkse oefensessies. Ik ben blij te kunnen blijven trainen en intussen heel veel bij te leren van de ervaren spelers in dit team.”

Mobiel en snel

“Met mijn 2m11 vind ik mezelf vrij mobiel en snel. Aan mijn fysiek moet er nog gewerkt worden, want ik ben nog wat te licht voor de positie onder de korf. Ik werk daar hard aan met extra krachttrainingen en een aangepast voedingsschema. Ik hoop alvast nog heel wat stappen vooruit te kunnen zetten en wie weet, kan ik hier mijn professionele carrière aanvatten”, besluit Waleson.

De naam heeft overigens geen enkele affiniteit met Amerika en wordt naar eigen zeggen lekker op z’n Nederlands uitgesproken.

