Nederlander Roel Van Sintmaartendijk wint Brussel-Opwijk, Floris Van Tricht knap vierde

Wind op kop

Floris Van Tricht doet zijn koersverhaal. “Vermits ik met Michiel Nuytten een ploegmaat mee had, hoefde ik mij niet te veel zorgen te maken over die vroege vlucht. Bij de beklimmingen van de Putberg ging ik steeds met de beste vijf naar boven. Dat gaf vertrouwen. Bovendien had ik bij het naderen van Opwijk het gevoel dat we die eerste vluchters in het vizier hadden. Uiteindelijk gingen we met een groep van een vijfendertigtal renners naar de meet. Ik had het parcours verkend en had me voorgenomen om in de laatste bocht aan te zetten. Toen had ik echter meewind. Tijdens de koers hadden we wind op kop. Ik zette aan, maar viel in de laatste meters helemaal stil. Mijn benen ontploften. Hoewel ik geen sprinter ben, had ik me toch gesmeten tussen die rappe mannen van Wanty, Lotto en DSM.”