Nederlander Cheickna Toure is nieuwe spits van Rupel Boom, Amerikaanse eigenaar bevestigt vertrouwen in coach Demets: “Ontslag is niet de juiste beslissing”

Rupel Boom heeft met Cheickna Toure zijn offensieve versterking beet. De 20-jarige Nederlander was transfervrij nadat het seizoen in Zweden, hij was er aan de slag bij vierdeklasser Asarums, afliep eind september. De verwachtingen rond de rijzige spits zijn hooggespannen want Rupel Boom scoorde dit seizoen amper vijf keer en telt nog altijd maar twee puntjes. Een sportieve malaise waar eigenaar Nathan Crockett deze week, exact twee maanden na de competitiestart, op reageerde via sociale media.

Maar eerst de aanvallende versterking voor de Steenbakkers. Veel adelbrieven kan Cheickna Toure nog niet voorleggen in het volwassenenvoetbal, maar dat hoeft ook niet te verbazen gezien zijn nog jonge leeftijd. Waar ligt zijn voetbalverleden dan wel? “Als 17-jarige ging ik op stage bij de U23 van het Engelse Barnsley, maar dat avontuur strandde door de coronacrisis”, legt Toure uit. “Op dat moment wilde ik zo snel mogelijk een nieuwe club vinden en dus keerde ik terug naar Nederland om eerst bij Barendrecht en daarna Spartaan ‘20 te voetballen. Dat team komt uit in de Reserve Pro League en onze tegenstanders waren onder andere Jong FC Den Bosch, Jong Fortuna Sittard en Jong VVV Venlo. De beloften van clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zeg maar.”

“Afgelopen zomer trok ik vervolgens naar Zweden waar ik halverwege het seizoen aankwam bij Asarums dat ook sportieve moeilijkheden kende. De ploeg telde 4 punten en had 9 keer gescoord in 13 wedstrijden. Aan het einde van het seizoen telden we 19 punten en hadden we 30 doelpunten gemaakt. Ikzelf een vijftal in tien wedstrijden. Toch een stevige kentering die werd ingezet na mijn komst en die van een offensieve middenvelder.”

Haaland

De fans van Rupel Boom zullen het graag lezen, maar welk type spits mogen ze verwachten? “Ik ben constant op zoek naar goals”, zegt Toure. “Ik herinner me een interview met Haaland waarin die stelde dat hij genoegen neemt met de bal vijf keer te raken in een wedstrijd als het dan ook evenveel keer een goal oplevert. Dat is ook mijn spelletje. Ik probeer op de loer te liggen om dan zo efficiënt mogelijk te zijn. Maar het spreekt voor zich dat ik me nog verder moet ontwikkelen. Veel tijd voor een aanpassingsperiode is er inderdaad niet, dat besef ik, maar daar ben ik ook niet bang voor. Tijdens de trainingen zie ik dat er heel veel kwaliteit aanwezig is en voldoende ervaring. Alle spelers begrijpen hoe het voetbal werkt dus ik heb er alle vertrouwen in dat het ook op het veld zal los lopen.”

SK Heist

Zo kan coach Stéphane Demets eindelijk rekenen op een extra aanvaller, maar het is nog de vraag of hij speelgerechtigd raakt voor de wedstrijd op bezoek bij Heist zaterdagavond. CEO Geert Van Den Wijngaert bevestigde dat de administratieve molen in werking is gezet, maar het wordt een race tegen de klok. Zelf wil de jonge Nederlander in elk geval graag deel uitmaken van de wedstrijdkern.

“Ik ben fysiek klaar om te spelen”, zegt hij. “Of het daadwerkelijk ook zal lukken om alles rond te krijgen, is nog even afwachten, maar ik hoop het wel want ik wil Rupel Boom graag helpen. Het is een mooie club met een plan op lange termijn dat me erg aansprak. De huidige toestand is niet bepaald rooskleurig, maar er zijn nog veel wedstrijden. We kunnen deze situatie nog helemaal ombuigen.”

Crockett reageert

De kritiek van de fans als gevolg van de tegenvallende resultaten bereikte intussen ook de Verenigde Staten. In het begin van de week bevestigde eigenaar Nathan Crockett al het vertrouwen in de technische staf en het management en donderdag lichtte hij die boodschap nog eens toe aan de supporters via sociale media.

“Niemand van ons had verwacht dat we na twee maanden nog steeds zouden wachten op de eerste competitiezege”, klinkt het. “We zijn allemaal teleurgesteld en vaak wordt er dan een zondebok gezocht. Er wordt een bepaalde speler geviseerd of de trainer. Je zou denken dat die laatste te veel krediet krijgt als een team wint, maar net zo zeer krijgt hij te veel de schuld als het verliest.”

“Ik geloof heel sterk in ‘Wat je niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan’ en ik denk dat niemand na drie maanden in zijn job al aan de kant geschoven wil worden. In aanloop naar het seizoen spraken we met veel trainers en we waren allemaal overtuigd van de kwaliteiten van coach Demets. Dat zijn we nog steeds.. Misschien zijn we het niet altijd eens met de keuzes, maar hij werkt professioneel, geeft zich met hart en ziel en net zoals iedereen is ook hij enorm ontgoocheld.”

Lange termijn

“De makkelijkste beslissing zou zijn om hem aan de kant te schuiven, maar dat zou naar mijn gevoel niet de juiste zijn. We mogen niet zomaar reageren op korte termijn, want we hebben een lange termijn project in gedachten. Voor nu behouden we dus het vertrouwen, hopen we op beterschap en staat ook de coach intussen open voor veranderingen. Verder moeten ook de spelers beseffen dat ze de overwinningen niet cadeau krijgen.”

“Misschien is dit een onpopulaire beslissing, maar laten we ook niet vergeten dat we deze zomer slechts twee of drie dagen van het faillissement verwijderd waren en ik ook een aanzienlijk deel tijd en geld investeerde. We zijn allemaal betrokken en ik kan jullie verzekeren dat ik net zo graag wil winnen als jullie”, besluit de Amerikaan.