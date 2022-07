Nayel Mehssatou speelde zich bij KVK in de gratie van de Chileense bondscoach: “Ik dacht dat ik aan het dromen was”

Het gaat snel met de carrière van Nayel Mehssatou. Toen hij op 5 maart zijn eerste minuten maakte tegen Union, had hij nooit durven dromen om in juni al de kleuren van Chili te mogen verdedigen. “Het was een unieke ervaring”, vertelt het jeugdproduct van Anderlecht. “De selectie was een verrassing. Ik wist dat een oproep mogelijk was, maar ik dacht dat het iets voor de komende maanden was. Ik heb veel gereisd en met spelers getraind die ik enkel nog maar op televisie had gezien. Het was fantastisch. Ook de sfeer was onbeschrijfelijk. Tegen Zuid-Korea waren er 40.000 toeschouwers aanwezig. Ik dacht dat ik aan het dromen was, maar ik kon vrij snel de knop omdraaien. Ik was volledig gefocust en probeerde een goede partij te spelen.”

Mehssatou kon ook voor België en Marokko uitkomen, maar koos om voor het land van zijn moeder belangrijk te zijn. “Mijn beslissing om voor Chili uit te komen, was vrij snel gemaakt. Ik had een goed gesprek met mijn familie en het project van Chili sprak ons aan. Ik had eveneens een vergadering met de technisch directeur van de Chileense voetbalbond. We hebben twee uur met elkaar gesproken en hij heeft me helemaal over de streep getrokken. Een profiel als dat van mij ontbrak blijkbaar nog in de kern.”

KV Kortrijk

De jonge vleugelverdediger miste de eerste paar trainingen, maar is al enkele weken hard aan het trainen om met KV Kortrijk een goed seizoen te draaien. “We willen dit jaar zo hoog mogelijk eindigen. Persoonlijk wil ik zo veel mogelijk minuten maken en opnieuw tonen wat ik in mijn mars heb.” In de oefenwedstrijd tegen Dordrecht viel hij uit, maar paniek is er niet. “Tijdens de stage had ik wat last van mijn knie. We wilden geen risico’s nemen en daarom verliet ik vroegtijdig het veld. De fans moeten zich geen zorgen maken.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League