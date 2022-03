Nayel Mehssatou maakt tegen Union zijn debuut voor KVK: “Het was de juiste keuze om naar Kortrijk te komen”

Gwen Duijsters en KRC Genk Ladies schuiven nipt onderuit in Anderlecht: “Hebben flink van ons afgebeten”

In de eerste wedstrijd van PO1 schoof KRC Genk Ladies met nipte 2-1 cijfers onderuit bij Anderlecht. De Genkies namen een goede start en klommen via Gwen Duijsters zelfs op voorsprong. Anderlecht herstelde nog voor de rust het evenwicht en het was uiteindelijk de ingevallen Tessa Wullaert die met een sublieme vrijschopgoal de drie punten in Brussel hield. “Ondanks de nederlaag mogen we tevreden zijn over onze prestatie. We hebben het Anderlecht moeilijk gemaakt”, klonk Gwen Duijsters na afloop.

13:15