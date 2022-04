Nayel Mehssatou (KVK) kijkt zondag ex-ploeg Anderlecht in de ogen: “Een speciale match voor mezelf en mijn familie”

Voetbal 1ATegen KV Mechelen gaf Nayel Mehssatou zijn eerste assist in Kortrijkse loondienst. De jonge vleugelverdediger kwam door de blessure van aanvoerder Kristof D’Haene in de ploeg en stelde niet teleur, integendeel. Mehssatou maakt veel indruk en is klaar om zijn ex-ploeg RSC Anderlecht te bekampen.

In januari streek de 19-jarige Mehssatou neer in Kortrijk. Aanvankelijk leek hij pas volgend seizoen de rangen te versterken, maar uiteindelijk kon KVK hem toch vroeger vastleggen. “Ik kon een nieuw contract tekenen bij Anderlecht, maar er liepen al gesprekken met Kortrijk sinds oktober”, vertelt Mehssatou. “Ik had hier meteen een goed gevoel en uiteindelijk kwamen Anderlecht en Kortrijk tot een overeenkomst. Ik heb gesprekken gehad met Vincent (Kompany, red.) en ook hij vond het een goede keuze om bij Kortrijk te tekenen. Hij had me liever zien blijven, maar hier krijg ik speelkansen en kan ik me ontwikkelen.”

Kortrijk kent een grijs seizoen en pakte amper 6 op 39 in de laatste dertien wedstrijden, maar tegen KV Mechelen speelden ze een verdienstelijke partij. De Kerels kwamen zelfs twee keer op voorsprong. Voor Mehssatou was het zijn vierde basisplaats op een rij. “Ik ben blij met hoe het loopt. Helaas gingen we opnieuw de boot in, maar ik ben mezelf goed aan het ontwikkelen. Hoe meer speelminuten ik krijg, hoe meer ervaring ik kan opdoen.”

Veel vrienden

Zondag kijkt de jonge Belg met Chileense en Marokkaanse roots zijn ex-ploegmaats van RSC Anderlecht in de ogen. Hij speelde nooit een officiële wedstrijd voor de paars-witte hoofdmacht, maar toch is het een aparte ontmoeting voor Mehssatou. “Ik kijk al enorm lang uit naar deze partij. Ook voor mijn familie wordt het een speciale partij. Ik heb nog veel contact met Anouar Ait El Hadj, Killian Sardella, Marco Kana en Zeno Debast. We speelden zo’n goede tien jaar samen. Het wordt leuk om hen het vuur aan de schenen te leggen.”

Anderlecht is met een overwinning altijd zeker van een plaatsje in de Champions’ play-offs. “Ze moeten inderdaad winnen, maar wij zijn zeker niet kansloos”, weet Mehssatou. “Het is de laatste wedstrijd van het seizoen en wij willen ons publiek een overwinning bezorgen. We geloven in een stunt.”

Zelfstandig

Mehssatou woont alleen in Menen. “Een vriendin heb ik niet en soms is het wat eenzaam, maar ik leer om zelfstandig te zijn. De eerste paar dagen ging ik op en neer en nadien verbleef ik op hotel. Gelukkig heb ik nu mijn eigen stekje. Het is soms lastig om te koken, maar de club voorziet eten om mee naar huis te nemen. Gelukkig maar.” (lacht)