Nayel Mehssatou (KVK) keert voor het eerst terug naar het Lotto Park: “Speciaal moment voor mijn familie”

Voetbal Jupiler Pro LeagueNayel Mehssatou en KV Kortrijk kijken zondagavond recordkampioen Anderlecht in de ogen. De 20-jarige vleugelverdediger speelde vorig seizoen al eens tegen zijn ex-ploeg, maar toen vond de wedstrijd in Zuid-West-Vlaanderen plaats. Het jeugdproduct van paars-wit kijkt er naar uit om voor een vol Lotto Park in actie te komen.

Enkele weken geleden had Nayel Mehssatou het niet onder de markt met Loïc Lapoussin. De Chileense international werd dan ook terecht vervangen aan de rust. Nadien ging het van kwaad naar erger. Zowel tegen Club Brugge als tegen Standard kreeg hij geen speelminuten van ex-coach Karim Belhocine. Adnan Custovic gelooft wel in de kwaliteiten van Mehssatou en gaf hem opnieuw het vertrouwen. “Ik heb enkele goede gesprekken gehad met Karim”, weet Mehssatou. “Het was zijn keuze om mij niet meer op te stellen. Tuurlijk deed dat pijn, maar ik moest mij erbij neerleggen. Dat ik nu opnieuw belangrijk kan zijn, doet deugd.”

Om tactische redenen werd hij vorig weekend tegen KV Mechelen aan de rust naar de kant gehaald. Maar de vleugelverdediger hoopt tegen zijn ex-ploeg opnieuw aan de aftrap te verschijnen. “Ik kijk er enorm naar uit. Het is de eerste keer dat ik terugkeer naar het Lotto Park. Ook voor mijn familie wordt het een speciaal moment, want zo goed als iedereen woont in Brussel. Ook mijn vrienden zullen van de partij zijn.”

Nationale ploeg

Begin juni werd Mehssatou verrassend opgeroepen voor de nationale ploeg van Chili. Hij heeft duidelijk een goede indruk nagelaten, want de Chileense bondscoach, Martín Lasarte, heeft hem opnieuw beloond met een selectie. Chili neemt het eind september - in vriendschappelijke interlands - op tegen Marokko en Qatar. Hoogstwaarschijnlijk mag Chili ook op het WK aantreden, want Ecuador wordt misschien geschorst. Byron Castillo, die meespeelde in acht WK-kwalificatieduels, blijkt geboren te zijn in Colombia. “Ik denk daar nog niet aan, maar tuurlijk droom ik ervan om op het WK in actie te komen.”

“De nationale ploeg in Chili is heilig. Het is daar nog meer een eer om de kleuren van je land te mogen verdedigen. Als ik in Chili over België begon, kenden ze enkel Club Brugge. KV Kortrijk en Anderlecht zijn ploegen waar ze nog nooit van gehoord hadden.”

