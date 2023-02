Nayel Mehssatou (KV Kortrijk) wil ook tegen zijn ex-ploeg stunten: “Anderlecht is uitstekend bezig, maar we zijn allesbehalve kansloos”

Stjepan Loncar pakte op het veld van STVV zijn vijfde gele kaart en moest dus een match brommen. KVK-coach Bernd Storck zat met de handen in het haar, want de Bosniër is de enige verdedigende middenvelder in zijn selectie. De oefenmeester moest dus een oplossing vinden en posteerde er Nayel Mehssatou. Een geslaagde zet, want de jonge Chileen speelde in de heksenketel van Sclessin een voortreffelijke wedstrijd.

“In de jeugd van Anderlecht heb ik ook vaak op het middenveld gespeeld”, steekt Mehssatou van wal. “Daarnaast heb ik in juli enkele vriendschappelijke wedstrijden afgewerkt met de nationale ploeg van Chili en ook de bondscoach (Eduardo Berizzo, red.) zag een verdedigende middenvelder in mij. Onze coach had die wedstrijden gezien en wist dat ik er mijn mannetje ging staan. Het eerste kwartier was het wat wennen, maar ik knokte mij in de match.”

Op Sclessin won KVK verrassend met 0-2. Een gouden driepunter voor de Kerels. “We wisten hoe belangrijk die partij was. De ontlading was dan ook enorm achteraf in de kleedkamer. Het gelijkspel tussen Zulte Waregem en Oostende is eveneens mooi meegenomen. We hebben opnieuw wat ademruimte, maar we weten dat het nog niet gedaan is. Er resten ons nog negen finales. Ik denk wel dat het goedkomt, want we hebben een sterk elftal.”

Anderlecht

Komend weekend neemt KVK het op tegen recordkampioen Anderlecht. Voor Mehssatou een speciale wedstrijd, want er stroomt nog steeds paars-wit bloed door zijn aderen. “Anderlecht is uitstekend bezig, maar wij zijn allesbehalve kansloos.“

Normaal gezien zal Mehssatou het in een rechtstreeks duel opnemen tegen zijn boezemvriend Killian Sardella. “Hij is de laatste tijd in uitstekende doen. Ik kijk er naar uit om tegen hem te spelen, want het zou de eerste keer zijn. We hebben al een honderdtal berichten naar elkaar gestuurd. We willen beiden maar wat graag aan het langste eind trekken.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League

Volledig scherm © BELGA