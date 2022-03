Nayel Mehssatou debuteert bij KVK: “Het was de juiste keuze om naar Kortrijk te komen”

KV Kortrijk verloor tegen leider Union met 2-3, maar de Kerels speelden een verdienstelijke partij. Dankzij twee doelpunten van Selemani leek KVK een puntje thuis te houden, maar in minuut 87 ontbond Deniz Undav zijn duivels. Hij maakte een absolute wereldgoal. Het was al zijn 21ste doelpunt dit seizoen. De troepen van Karim Belhocine blijven dus met lege handen achter, maar toch waren er enkele lichtpuntjes. Ilic en Selemani blonken andermaal uit, maar ook Nayel Mehssatou maakte indruk. De jonge vleugelverdediger kwam voor zaterdagavond nog niet in actie voor de West-Vlamingen, maar door de blessure van D’Haene kreeg hij zijn kans op de linksachter. De ex-speler van Anderlecht stelde niet teleur.

“Ik ben tevreden over mijn debuut”, aldus Mehssatou. “Ik mocht meteen 90 minuten spelen en dan nog tegen de leider in de competitie. We wisten vooraf dat het een moeilijke wedstrijd ging worden, maar we speelden een meer dan verdienstelijke partij en verdienden misschien wel een puntje. Ik wist pas drie uur voor de match dat ik ging starten. Ik heb me proberen te tonen en ik denk dat ik daar aardig in geslaagd ben.”

Tegen Union stond Mehssatou op de linksachterpositie, maar ook als rechtervleugelverdediger kan hij uit de voeten. “Ik kan inderdaad zowel links als rechts spelen. De coach weet dat en wist dat hij op mij kon rekenen om Kristof (D’Haene, red.) te vervangen. Ik ben tweevoetig en dat vind ik mijn grootste wapen. Het was de juiste keuze om naar Kortrijk te komen in de winter. Ik hoop op dit elan verder te gaan en nog meer speelminuten te verzamelen, want dit was pas mijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau.”

Tevreden coach

Ook Karim Belhocine was opgetogen over het debuut van de negentienjarige vleugelverdediger. “Het is niet gemakkelijk om Kristof D’Haene te vervangen, maar Nayel kon me bekoren”, vertelt de T1 van KVK. “Zowel offensief als defensief speelde hij een sterke partij. Het is een jonge speler en we mogen hem geen druk opleggen, maar deze prestatie belooft veel goeds.”

