Naud De Clercq doet in Balegem gooi naar Oost-Vlaamse titel: “Overal mik ik op een podiumplaats”

Derde in Ardooie, derde in Boom, derde in Meer. Naud De Clercq haalde de voorbije veldritten een grote regelmaat. Tussendoor werd hij zevende in het Nederlandse Hulst. “Wat ook een goed resultaat was want op honderd vertrekkers moest ik vanuit circa positie vijftig vertrekken”, benadrukt de jonge crosser van Bert Containers-Doltcini. “Boom en Meer was deze winter mijn eerste dubbelweekeinde. We beschikken nu over een mobilhome, we maakten er een weekeinduitstap van. Twee derde plaatsen: dat liep heel goed.”

BK Lokeren

Voor de Brakelse nieuweling is het Belgisch kampioenschap van zondag 15 januari in Lokeren het grote doel. Ook al lijkt het erop dat hij daar hooguit voor de zilveren medaille in aanmerking komt. “Want Arthur Van Den Boer is voor iedereen te sterk”, weet De Clercq. “Hij steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Denk dat we na hem met vijf aan elkaar gewaagd zijn. Mathias De Keersmaeker, Mats Vanden Eynde, Keano Geens en Matteo Vanden Wijngaert zijn mijn voornaamste concurrenten. Daar zitten geen Oost-Vlamingen tussen. Zondag in Balegem worden Leander De Gendt en Dries Heirbaut wat de provinciale titel betreft mijn tegenkandidaten.”

Startpositie

Omdat Balegem komend weekeinde de enige veldrit op de regionale kalender is verwacht Naud De Clercq een uitgebreid deelnemersveld. “Ik vermoed dat iedereen er zal zijn”, blikt hij vooruit. “Overal waar ik aan de start kom probeer ik het podium te halen. Inderdaad, voor onze startpositie moeten we altijd een nummer trekken. Daar moet je wat geluk bij hebben. Het is wat het is. Volgende winter bij de junioren bepaalt je klassement je startpositie. Zelf was ik in het seizoenbegin niet zo goed. Na drie crossen liet ik mijn bloed onderzoeken. Bleek dat mijn ijzer te laag stond. Ik bleef drie weken uit competitie. Na de hervatting voelde ik me veel beter dan tijdens de eerste drie wedstrijden. Ook nu voel ik me sterker dan toen ik begin oktober hernam. Door per weekeinde één veldrit te rijden probeer ik zo fris mogelijk aan de start van het BK te geraken.”