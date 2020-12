Natuurlopen van Lier gaan digitaal

Het Natuurloop-criterium, verspreid over vijf manches in november, december, januari, februari en maart, lokt jaarlijks zo’n vijfduizend joggers naar de stad aan de Nete. Dat zullen er deze winter een pak minder zijn. “Sowieso zal het feit dat we digitaal gaan een negatieve impact hebben op het aantal deelnemers. We beseffen dat dit concept moeilijker te verkopen valt dan een normale versie”, zegt organisator Gery Follens.

“Onze voornaamste betrachting is om de Natuurlopen levendig te houden. Zodat we aandacht kunnen generen en onze partners en sponsors nog eens in beeld kunnen brengen. De bedoeling is niet om winst te maken”, benadrukt Follens. “Als we break-even draaien, zijn we tevreden. We willen onze naam laten weerklinken in het joggingwereldje. Lopers of wandelaars kunnen verspreid over meerdere etappes 25km, 50km of 100 km volmaken op het parcours.”

Hoe het technisch in z’n werk gaat, staat uitgelegd op de website (Natuurlopenvanlier.be). En er is nog een leuke nieuwigheid. “Deelnemers kunnen toeristische trekpleisters van Lier ontdekken. Het parkoers passeert langs veel interessante plaatsen. Als de lopers een bepaald monument voorbijlopen, krijgen ze automatisch een digitale link met informatie doorgestuurd.”

Coronaproof manches in februari en maart

Na Nieuwjaar hoopt Ac Lyra om de laatste manches min of meer normaal te organiseren. “De manches van november en december zijn al zeker digitaal. Op 10 december zit ik samen met de burgemeester, de politie en veiligheidsdiensten om te overleggen wat er na Nieuwjaar mogelijk is. We hebben een volledig scenario uitgewerkt om de resterende manches coronaproof te laten verlopen. We streven ernaar om toch zeker de manches in februari en maart te laten doorgaan. De manche van januari zouden we eventueel kunnen verschuiven naar begin februari. Op die manier zouden we nog drie fysieke Natuurlopen kunnen aanbieden.”