Nationale titel én nationaal record kogelstoten voor Jolien Boumkwo

18 meter

“Dat ik vandaag de nationale titel pak is geen verrassing”, zegt ze. “Dat ik het nationaal record verbeter eigenlijk ook niet, maar dat het zoveel verder ging zijn dan de 17m24 van op de IFAM had ik wel niet verwacht. Technisch was de worp van 17m87 zeker niet perfect, maar de afstand geeft me wel enorm veel voldoening. Daarmee kom ik alweer een stap dichter bij mijn doel, namelijk de 18m. Als ik deze afstand gooi en als dat ook een aantal keer kan bevestigen, dan kan ik in principe ook aan de slag in het internationaal circuit. Da’s heel belangrijk, want alleen op die manier kan ik van mijn Olympische droom een realistisch doel maken.”

Sportieve burnout

Jolien Boumkwo had in 2017 de atletieksport vaarwel gezegd, maar vier en een half jaar later besliste ze de draad terug op te pikken. De atlete van toen is in niets meer te vergelijken met de atlete van vandaag. “Ik zat toen in een soort sportieve burnout. Ik had op sportief vlak geen perspectieven meer en zat toen mentaal heel erg diep. Bij mijn comeback heb ik het helemaal anders aangepakt. Ik wou van een negatief afgesloten hoofdstuk nog een positief verhaal maken. Er is in die periode ook heel wat veranderd. Op mentaal vlak ben ik veel sterker geworden en ik heb het plezier in de sport helemaal teruggevonden. Daarnaast speelt ook mijn nieuwe coach, Tom Corstjens, een belangrijke rol in dit succesverhaal. Ook fysiek ben ik sterker geworden. Ik weet dat ik nog veel beter kan, want er zijn nog heel veel werkpunten. Ik ga er volledig voor en ik kijk nu al vol vertrouwen en nieuwsgierigheid uit naar het zomerseizoen”, besluit ze.