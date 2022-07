Nationale basketselectie U20 is op het EK in Montenegro ingedeeld in sterke groep met Slovenië, Frankrijk en Kroatië

voetbal jupiler pro league Na tweedaagse teambuil­ding volgt zaterdag galawed­strijd tegen FC Valencien­nes voor Zulte Waregem

Ook Zulte Waregem is aangekomen in de laatste rechte lijn van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dinsdag en woensdag stond voor de spelersgroep van Zulte Waregem een tweedaagse teambuilding op het programma. Mbaye Leye had, na vier trainingsweken en zes oefenwedstrijden, even een ietwat minder zwaar menu samengesteld voor zijn jongens.

