Nationaal criterium: Sarah Peeters, Santer Vanrutten en Ferre Grosemans bekronen een absoluut topseizoen

tennisLimburg veroverde met Sarah Peeters (vrouwen 2), Sante Vanrutten (vrouwen 4) en Ferre Grosemans (mannen 3) drie nationale titels op de eindronde van het criterium in Waterloo. Voor de eindzege was dat nét niet genoeg. Limburg en Antwerpen eindigden op de eerste plaats met 21 punten, maar Antwerpen mocht juichen omdat het één finalist meer telde.

De kers op de taart zetten: dat was wat Sarah Peeters, Sante Vanrutten en Ferre Grosemans in Waterloo deden na een wervelende tenniszomer. Peeters (29) won het voorbije seizoen elf toernooien bij de vrouwen 2. De speelster van TC Bocholt trok gemotiveerd voor de nationale eindronde naar Waterloo en veroverde daar zonder setverlies de nationale kroon. In finale werd het 7-6, 6-0 tegen Lisa Dierick, die uitkwam voor Oost-Vlaanderen. “Ik wou voor mijn dertigste het Limburgse criterium winnen en daar ben ik vorige week in Bree in geslaagd”, lacht Peeters. “Ik won inderdaad elf toernooien en vijf keer kwam ik in de eindstrijd uit tegen Noor Eerlings. Mijn verwachtingen voor de nationale eindronde waren eerder laag. Ik ben immers een verdedigster, een echte gravelspeelster. Ik dacht dat ik het op hardcourt nooit ging halen.”

Een zware eerste set

Peeters kende in kwart- en halve finale echter geen problemen. “In finale tegen Lisa Dierick kwam ik in de eerste set 1-5 achter”, aldus Peeters. “Zij was in die beginfase gewoon té goed. Ik werkte me terug in de match, maar moest in de tiebreak bij een 2-6-achterstand ook nog vier setpunten wegwerken. Lisa is zeker één van de strafste opponenten die ik het voorbije seizoen ontmoette.”

Ei zo na miste Peeters als kersvers nationaal kampioene de prijsuitreiking in Waterloo. Na haar finale trok ze hongerig met haar supporters naar een nabijgelegen pizzatent. Dat liep wat uit en het was na een fikse spurt dat Peeters haar trofee uiteindelijk toch nog in ontvangst kon nemen.

Grosemans en Vanrutten

Net als Peeters kunnen Ferre Grosemans (Tenkie Park) en Sante Vanrutten (TC Wimbledon) terugblikken op een opmerkelijk seizoen met de nationale criteriumtitel als opperste bekroning. De 14-jarige Grosemans verloor dit jaar bij de mannen 3 slechts één wedstrijd. Dat gebeurde in … april op TC Lommelse in halve finale tegen Dennis Broos. In Waterloo moest Grosemans, die ook een voorronde diende af te werken, alleen in kwartfinale een set prijsgeven tegen Antwerpenaar Yoran Magnus (6-3, 3-6, 6-2). In finale vloerde de Tenkie-belofte West-Vlaming Leonard Maeyens met 6-2, 6-2.

Sante Vanrutten, dochter van ex-technisch directeur van Tennis Vlaanderen Kim Vanrutten, sloot haar seizoen zelfs af zonder nederlaag bij de vrouwen 4. Sterker nog: ook bij de vrouwen 3 won de 15-jarige Vanrutten vier toernooien. Ze kroonde zich tot nationaal kampioen na 6-1, 7-5-winst in finale tegen de Antwerpse Lorena Barberio. Een gevoelige verbetering van de ranking zit er aan te komen.

Lees ook: meer tennis