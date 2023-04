Nathaniël Opoku: “Jammer voor OHL en voor mij dat seizoen er allicht bijna op zit”

Hoewel OHL tegen KV Mechelen (4-1) zijn beste wedstrijd sinds maanden speelde, is het zo goed als uitgeteld voor play-off 2. “Jammer voor OHL en voor mij dat het seizoen er over twee weken allicht opzit, zegt Nathan Opoku, één van de uitblinkers in de Dijlederby.

Op basis van wat de Leuvenaars tegen Mechelen toonden, hadden zij play-off 2 verdiend. Mathematisch kan het nog, maar dan moet OHL zijn laatste twee matchen winnen, moet Charleroi zijn laatste twee – of drie, als Charleroi-KV Mechelen moet herspeeld worden - verliezen, mag Anderlecht maar 1 op 6 halen, en Cercle Brugge 3 op 6.

“Wij speelden fris en stressvrij, dwongen veel kansen af en scoorden viermaal. Het publiek genoot. Een mooie dag voor OHL, maar deze prestatie komt te laat”, zei coach Marc Brys. “Wij lieten het eerder dit seizoen liggen.”

Wat maakte dat OHL tegen KVM zo goed voor de dag kwam? Er was de boost van de vroege goal van een weer beresterke De Norre in een wervelende wedstrijdstart. Die ‘grinta’ hield OHL 95 minuten vol. Er was Mathieu Maertens die zijn ploeg leidde en stuurde. Dat de aanvoerder twee maanden out was, speelde een grote rol bij het - allicht - mislopen van de play-offs. Er was het prima debuut van flankverdediger Richie Sagrade (19). En er was de sterke wedstrijd van diepe spits Nathaniel Opoku (21).

Voor de Ghanese Leicester-huurling – door de Engelsen ontdekt bij Syracuse University uit de Amerikaanse studentenliga - was het zijn tweede basisplaats. De derde diepe spits in de rangorde – na de geblesseerden Gonzalez en Nsingi – deed vier weken geleden in Charleroi aandoenlijk zijn best, maar maakte niets klaar. Zaterdag was hij goed voor een opportunistische goal, een knappe assist voor Tamari en een geniale deviatie achter het steunbeen waarbij hij de paal trof. En hij bewoog voortdurend en sprong regelmatig de verdediging bij.

“Ik ben intussen, dank zij mijn ploegmaats, zowat helemaal geïntegreerd, heb mijn fysieke achterstand weggewerkt en mij de speelwijze die de coach uittekent eigen gemaakt”, zegt hij. “Doodjammer dat het seizoen voor ons over twee weken allicht stopt, net nu de ploeg en ik naar onze beste vorm toegroeien. Nog twee keer voluit gaan is de boodschap”.

Merkwaardig ook: de jonge Franck Idumbo (20) die Opoku in de slotfase in de spits verving, werd vorige zomer door OHL weggeplukt bij … KV Mechelen. Een prima invalbeurt was het, ook al is hij niet eens een vaste titularis in het U23-team van OHL.