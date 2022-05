Nathan Szekely wint tweede interclub op rij: “Eigenlijk wilde ik in eigen gouw rijden”

Het wielerverhaal van Nathan Szekely is bijzonder. Prima als jeugdrenner, nieuweling en een junior met mogelijkheden, maar toen koos de Maaslander ervoor om zijn studies voorrang te geven. Niet zomaar studies, want dat doen heel wat renners, Szekely koos voor het Belgische leger en dus kwam de fiets op de tweede plaats. Niet dat hij die definitief aan de haak wilden hangen, maar corona strooide roet in het eten en dus verdween de broer van de talentrijke crosser Emma een tijdje van de radar. Tot september 2021 toen Szekely in Peer de beste was in een open koers. Met de belofte om dit jaar weer met een vergunning te koersen.

Staaltje van ploegwerk

Belofte maakt schuld en die voldoet de Maaseikenaar perfect. Drie weken geleden was hij al de beste in de interclub in Zandhoven, zondag bevestigde hij in Laarne. “Terwijl ik eigenlijk niet van plan was om daar te koersen”, lacht Szekely. “Ik had de koers in Kotem, vlakbij de deur, in mijn agenda gezet. Vorige week liet de ploeg weten dat er nog een plaats in de selectie voor Laarne was. Geen gemakkelijke keuze, maar achteraf bekeken misschien wel een goede zet. Ik ben heel blij met deze overwinning. Mooi staaltje van ploegwerk ook. Met drie ploegmaats in de top vijf. Daar doen we het voor niet?”