Nathan Székely mag proeven van het grote werk bij Ierse EvoPro Racing: “Niet gedacht dat het zo snel zou gaan”

Wielrennen profsNathan Székely begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn wielerloopbaan. De 20-jarige Maaseikenaar was na een pauze als gevolg van zijn opleiding bij Defensie nog maar pas opnieuw echt van start gegaan en hij kan al meteen rekenen op promotie. Székely tekende een contract bij het Ierse continentale team EvoPro Racing uit Ierland. “Woensdag start ik in de ZLM Tour. Ik kijk uit naar de sprintduels”, zegt Nathan Székely.

Het is geen toeval dat Székely verscheen op de radar van de Ierse ploeg. De Maaslander pakte de voorbije weken twee mooie intercluboverwinningen. “Ik heb me toch laten vertellen dat mijn nieuwe ploeg die prestaties gezien heeft”, lacht Székely die zoals te verwachten was, in zijn nopjes is. “Zeg dat wel. Ik had mijn verdere carrièreplanning in mijn hoofd gemaakt, maar dit komt snel. En onverwacht, inderdaad, maar het is daarom niet minder interessant. Deze nieuwe kans pas alleszins in het plannetje dat ik had.”

Geen druk

Nathan Székely start woensdag in de Nederlandse rittenkoers ZLM Tour. Meteen bij de grote jongens dus. “Inderdaad. Ik heb er heel veel goesting in. Ik word bij mijn nieuwe ploeg trouwens als sprinter uitgespeeld. Tja, de concurrentie is alvast groot”, zegt Székely. Met snelle jongens als Theunisse, Viviani, Degenkolb, Dupont en Kooij is de kans groot dat er vaak gespurt wordt en daar wil de Limburger zijn zegje in doen. “Topniveau, maar geen druk bij mij, waarom zou ik mijn kans niet wagen? Ik heb alleszins geen schrik om me in de duels te mengen.”

BK in Middelkerke

Ambitie genoeg dus bij de Maaslander die voorlopig gewoon zijn job bij Defensie blijft doen. “De combinatie blijft haalbaar. Dankzij mijn ploegensysteem, heb ik genoeg tijd om te trainen. Voorlopig ga ik het zo blijven doen. Misschien is er op termijn wel ruimte voor een topsportstatuut, maar laat me eerst maar eens kennismaken met het profpeloton.” Wat er na de ZLM Tour nog op zijn agenda staat, weet Székely nog niet. “Afwachten wat de ploeg nog in petto heeft, maar ik kijk alvast wel uit naar het BK in Middelkerke. Het wordt waarschijnlijk ook een sprintkampioenschap. Leuke uitdaging in eigen land, hé.”