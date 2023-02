Nathan Smets met Krijnen Malle voor degradatietopper naar Hamme: “Iedereen beseft het belang van deze match”

Malle leed vorig weekend een logische nederlaag tegen landskampioen RSCA. Toch speelde de ploeg dertig minuten lang goed mee. Met twee doelpunten kon Nathan Smets zich bovendien positief onderscheiden. “De komst van coach Imad Bouazzaoui zorgde voor een nieuwe schwung. We hadden voor de match nochtans nog nooit samen getraind. Een nieuwe trainer werkt vaak motiverend, al was het uiteraard voor hem geen cadeau om te debuteren tegen Anderlecht. Tegen Hamme zal de druk vrijdag groter zijn. Iedereen beseft het belang van deze match. Hamme is een rechtstreekse concurrent.”

Fouten

Waar is het dit seizoen fout gelopen voor Malle? Nathan Smets ziet een optelsom van verschillende factoren. “In de eerste matchen liep het vlot en pakten we snel vier punten. Nadien verloren we ongelukkig enkele matchen en kwamen we in een dip terecht. Plots was het van moeten. Het vertrek van enkele spelers (vier spelers ‘stopten’ of trokken naar de Nederlandse competitie, red.) speelde een grote rol. Blijkbaar konden ze de motivatie niet meer opbrengen om de grote afstanden af te leggen, maar dat wisten ze in augustus toch ook. De basis van de ploeg was plots weg en wij waren daarvan de dupe.”