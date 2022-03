Nathan Sevenois vijfde op BK halve marathon

Nathan Sevenois (26) overtrof z’n stoutste verwachtingen op het nationaal kampioenschap halve triatlon zondag in z’n thuisstad Gent. Hij finishte als vijfde op het BK in een puike tijd van 1u06.29.

Hoewel smaakmaker Bashir Abdi verstek moest geven, kende de halve marathon in Gent een topbezetting. Het feit dat Europees kampioen marathon Koen Naert ‘slechts’ vijftiende werd, zegt genoeg. Thuisloper Nathan Sevenois finishte als 25 ste overall en als vijfde op het BK in 1u06.29 op een kleine 3 minuten van Belgisch kampioen Koen Naert (1u03.41) . Dat terwijl hij vooraf weinig verwachtingen koesterde.

“Ik besloot pas vrij laat om deel te nemen”, vertelt de STAX-atleet. “Ik had er niet specifiek naar toegewerkt. Het speelde al wel langer in m’n hoofd omdat het in mijn eigen stad Gent is. Na het BK cross heb ik dan toch besloten om nog één weekje door te doen en de halve marathon erbij te nemen als afsluiter.”

Hij liep een zogenaamde negatieve split (snellere tweede helft). “1u08 was de ambitie. In het begin volgde ik in de groep van de eerste vrouw, maar al snel merkte ik dat ik sneller kon. Vooral op de stukken ‘windmee’ waar ik mijn lange paslengte kon uitspelen. Ik voelde echt dat het goed ging. In de tweede helft liep ik enorm veel andere atleten voorbij en dat gaf een boost. Dat motiveerde. Ik heb nog twee minuten goedgemaakt. Over mijn eindtijd ben ik heel tevreden”, aldus Sevenois die na 10km wedstrijd in 41 ste positie lag.

Zijn race-indeling werkte prima. Hij was beducht voor de man met de hamer. “Aan mijn debuut op de halve marathon vorig jaar op de Alpro Leiemarathon en halve marathon had ik me serieus mispakt. Daar had ik ook 1u08 in gedachten, maar toen viel ik stil. Daarom ben ik blij dat ik nu zo sterk kon finishen. Het was gewoon de ideale race op een ideaal parcours en de omstandigheden vielen best mee. Ik vind het trouwens heel leuk om dit soort stratenlopen te doen. In het verleden liep ik ook al de 20km van Brussel en de 10 miles van Antwerpen.”

‘Clubrecords verbeteren in de zomer’

In de zomer wil hij eindelijk eens schitteren op de piste. Op basis van zijn sterke resultaten in het veldlopen mag hij hopen op mooie pistetijden. “Ik wil deze zomer op de piste alle clubrecords van STAX aanvallen”, formuleert hij zijn ambitie. “De 1500m (3.56) wordt nog het moeilijkste omdat ik meer een man van de lange adem ben. De 3000m (8.32) daar zit ik al heel dichtbij. De 5000m staat op 14.40 en dat lijkt me zeer haalbaar. Het clubrecord op de 10.000m is 30.50. In mijn tweede helft van de halve marathon liep ik zowat m’n snelste 10km ooit. Dus dat kan lukken.”

De winst op de halve marathon van Gent was voor wereldtopper Vincent Kiplangat. Hij klaarde de klus in een fenomenaal snelle 1u00.11. Een verbetering van het wedstrijdrecord van 1u00.30 dat Bashir Abdi vorig jaar in z’n thuisstad realiseerde op de vorige editie.