Nathan Schuddinck bezorgt FC Lebbeke punt op Beerschot: “Gelijkspel voelt aan als halve nederlaag”

Halverwege de eerste helft kwam Beerschot op voorsprong. Pas in de tweede helft kon Nathan Schuddinck de verdiende gelijkmaker aantekenen. “We zijn inderdaad teleurgesteld met deze puntendeling. Het gelijkspel voelt aan als een halve nederlaag. Onze eerste helft was minder goed. Toen hebben we te weinig gevoetbald. De duels mochten in die eerste periode wat scherper zijn. We kregen wel kansen, maar dat was niet door knap combinatiespel. Via de lange bal konden we voor wat dreiging zorgen, maar die fasen hebben we niet goed uitgespeeld.”

Knappe tweede helft

Na de rust schakelde Lebbeke over naar een hogere versnelling en stond er nog één ploeg op het veld. Nathan Schuddinck bevestigt. “Onze tweede helft was zeer goed. Toen hebben we Beerschot helemaal weggedrukt. Na tien minuten kon ik een corner in doel verlengen. Er kwamen nog voldoende kansen om te winnen, maar de logische tweede treffer kwam er niet. Hoe met je nu een vier op negen inschatten? Velen zullen warm noch koud blazen. Ik vind dat je die cijfers in een juist perspectief moet zien. Voor een nieuwkomer in tweede nationale zijn vier punten helemaal niet slecht. Daar hadden we vooraf voor getekend. Dat neemt niet weg dat we zeven punten hadden moeten hebben of zelfs negen, want ook tegen Berchem werden we matig beloond.”

Belisia Bilzen

Zondag speelt Lebbeke thuis tegen Belisia Bilzen. Nathan Schuddinck is op zijn hoede. “Ik denk dat de Limburgers over een betere ploeg beschikken dan de drie tegenstanders die we tot nu toe bekampt hebben. Vorig jaar haalde Belisia de eindronde. Ik wil er trouwens even op attent maken dat we uitzonderlijk op zondag onze thuiswedstrijd tegen Bilzen zullen afwerken. Met een overwinning kunnen we echt van een goede start spreken.”