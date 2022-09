Nathan Rôdes (FV Dender): “Met vertrouwen tegen leider Lierse Kempenzonen voluit voor eerste zege gaan”

“Alle ploegen in de nieuwe reeks werden goed versterkt, ook de beloftenploegen van eerste nationale. Logisch dat we ons moesten aanpassen aan het hoge niveau”, zegt de middenvelder. “Onze kern was bovendien nog niet voltallig. Intussen werd er nog extra versterking binnen gehaald en zijn we gewapend om de strijd aan te gaan. Op Virton hebben we in de tweede helft na een paar tactische wissels bewezen dat we het niveau aankunnen. We pakten ons eerste punt, maar we konden op basis van onze sterke prestatie na de rust aanspraak maken op de volle buit. Ik heb er alle vertrouwen in dat een eerste zege snel zal volgen.”