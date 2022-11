Nathan Mingiedi (KSV Oudenaarde) blikt vooruit op derby bij Dikkelvenne: “We moeten ons herpakken”

Centraal op het middenveld speelde Mingiedi, door de gele strafdag van Robbe Vandenheede, met debutant Mano Decuypere (20). “Ons openingskwartier was best oké”, begon Mingiedi zijn analyse. “Coach Stefan Leleu had Jong Cercle goed geanalyseerd. We wisten dat zij gingen komen, dat ze hoge druk gingen zetten. Tot het eerste doelpunt vingen we hen goed op. Na de eerste goal leek bij ons alles wat weg te vallen. We stonden vrij snel een tweede goal toe en de derde kwam heel kort nadien. Tijdens de rust probeerde de trainer ons mentaal op te peppen voor de tweede helft. Geen doelpunt meer slikken was de opdracht. Maar binnen de eerste minuut werd het 0-4. Een goal die zeker te vermijden was. We stonden de tegengoals wat te makkelijk toe.”