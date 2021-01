Nathan Kuta met Okapi Aalst tegen Bears: “We moéten winnen in Leuven!”

basketbal euromillions leagueOkapi Aalst maakt zaterdag de verplaatsing naar Leuven. Aalst verloor nog niet in 2021 en leeft op een wolk. Bears plaatste zich net als Okapi voor de halve finales van de Cup. En toch dreigt het duel in Leuven wat tussen twee stoelen te vallen. “We moéten winnen!”, roept Nathan Kuta.

Tweemaal Bergen vorige week en tweemaal Oostende volgende week. En daar tussenin een uitstapje naar studentenstad Leuven. Dat zorgt voor decompressie. En laat dat nu eens gevaarlijk zijn voor elke topsporter.

“Je hebt helemaal gelijk”, bevestigt de jonge Nathan Kuta. “Wat we tegen Bergen presteerden, gaf een fantastisch gevoel. Ook van mijn winnende korf in Bergen heb ik enorm genoten. De coach heeft ons deze week gezegd dat we goed bezig zijn. Maar het kan heel snel weer omdraaien. Als we dit niveau kunnen aanhouden tot het einde van het seizoen zijn we een topploeg. En dat willen we toch allemaal zijn.”

“Kwalitatief zijn wij beter dan Leuven, maar spelen wij ook beter?”, vraagt Kuta zich af. “Het wordt zaterdag niet makkelijk. Leuven zit ook in de halve finales. Dat wordt een heel interessante wedstrijd.”

Quote In Limburg mocht ik doen wat ik wou, alles was goed. Hier treed ik uit mijn comfortzo­ne Nathan ‘Nate’ Kuta, Okapi Aalst

Nathan – de ploegmaats noemen hem Nate - Kuta is een spraakwaterval. Je moet hem onderbreken om een vraag te kunnen stellen. “Ik voel me supergoed in Aalst”, ratelt de 20-jarige sterke beer door. “Alles is fantastisch. In Limburg mocht ik doen wat ik wou, alles was goed. Hier treed ik uit mijn comfortzone. De coach is een oude ervaren man. Aalst is een ervaren spelersgroep. Zij zitten tien jaar verder dan ik en willen me iets bijleren. Dat is een enorm voordeel. Ik heb nog geen nadelen ontdekt.”

Volgens physical trainer Adriaan Schets is Kuta de sterkste man in de ploeg. De 2m04 grote center stond wat dik met coronakilo’s, maar die trainde hij er bijna helemaal af.

Berenlichaam

“Ja, iedereen lacht met mijn gewichtjes, maar ik heb een berenlichaam om te verzorgen”, klinkt het. “Ik train heel veel op kracht. Er moet nog een kilogram af. Ik gebruik mijn lichaam in een wedstrijd. Na mijn blessure heb ik tijd nodig gehad. Nu ben ik eindelijk opnieuw mezelf. Ik voel me ook helemaal thuis in Aalst. Sinds een maand heb ik een hondje. Iedereen hier helpt je. Ik heb nog geen enkel nadeel gevonden in Aalst.”

“We focussen ons op Oostende”, zegt Kuta. “Leuven? Ja, Leuven eerst. Tegen Oostende gaan we vechten. En natuurlijk mogen we de focus tegen Leuven niet vergeten. We moeten winnen, snap je. We moéten winnen in Leuven!”

